Το ΑΚΕΛ ζητά από τον Πρόεδρο να παραδώσει στην Βουλή όλα τα στοιχεία για τις εισφορές στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Την έντονη ανησυχία του για την επανειλημμένη άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να προσκομίσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως τα στοιχεία των δωρητών του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης εκφράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ. Την ίδια στιγμή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ καταθέτει πρόταση στη Βουλή, ώστε αυτή να καλέσει από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να διαβιβάσει άμεσα όλα τα στοιχεία για τις εισφορές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σε επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρία Αννίτα Δημητρίου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, επισημαίνει ότι τα εν λόγω στοιχεία ζητήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης, μετά τη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που φέρεται να εμφανίζει στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας να εμπλέκονται σε αναφορές με σοβαρές ενδείξεις παράνομης πολιτικής χρηματοδότησης.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η άρνηση αυτή «εγείρει σοβαρό θεσμικό ζήτημα για την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος», θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνταγματική τάξη και τη θεσμική συνεργασία, ενώ «περιορίζει τον συνταγματικό ρόλο της Βουλής ως θεσμικού φορέα της δημοκρατικής λογοδοσίας».

Ο κ. Λουκαΐδης ζητά η επιστολή να τεθεί στην επερχόμενη Σύσκεψη Αρχηγών ή/και Εκπροσώπων των Κομμάτων, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση και να διασφαλιστεί η θεσμική λειτουργία της Βουλής.

Πρόταση στη Βουλή να καλέσει τον Πρόεδρο για να παραδώσει στοιχεία για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Παράλληλα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πρόταση, μέσω της οποίας ζητά η Βουλή να καλέσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη να διαβιβάσει άμεσα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με τις εισφορές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Στην πρόταση τονίζεται ότι τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στη δημοκρατική διαδικασία, ενώ η Κύπρος καταγράφει πτώση τριών θέσεων στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International).

Η πρόταση αναφέρεται επίσης σε οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να δείχνει στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας να εμπλέκονται σε ενδείξεις πιθανής παράνομης πολιτικής χρηματοδότησης και αθέμιτης μεταχείρισης επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω του Ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγράφει ότι οι εισφορές στο Ταμείο δημιουργούν συνθήκες ειδικής σχέσης με το κράτος.

Αναλυτικά η πρόταση του ΑΚΕΛ:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

(Κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις)

ΕΠΕΙΔΗ, τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς διαβρώνουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στην ίδια την δημοκρατική διαδικασία και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς, και

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το έτος 2025 που δημοσίευσε η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) η Κύπρος καταγράφει περαιτέρω υποχώρηση τριών θέσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και

ΕΠΕΙΔΗ, οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύτηκε πρόσφατα εμφανίζει στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας να προβαίνουν σε αναφορές που εγείρουν σοβαρά ζητήματα ενδεχόμενης παράνομης πολιτικής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας και στην ύπαρξη μηχανισμού αθέμιτης εξυπηρέτησης και ευνοϊκής μεταχείρισης επιχειρηματικών συμφερόντων, μέσω της εργαλειοποίησης του Ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, και

ΕΠΕΙΔΗ, όπως καταγράφεται ρητά στη σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η καταβολή εισφορών προς το συγκεκριμένο ειδικό Ταμείο, του οποίου προήδρευε η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας δημιουργεί συνθήκες ιδιάζουσας σχέσης, εφόσον τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεισφέρουν στο ταμείο έχουν ενδεχομένως νόμιμες συναλλαγές με το κράτος και τα συμφέροντά τους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από πολιτικές αποφάσεις, νομοσχέδια ή ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας, και

ΕΠΕΙΔΗ, μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει αναγνωρίσει έστω την σοβαρή θεσμική εκτροπή από τα όσα καταγράφονται στο δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό και συνακόλουθα αρνείται την ανάληψη της όποιας θεσμικής του ευθύνης, και

ΕΠΕΙΔΗ, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως φορέας της νομοθετικής εξουσίας, έχει την εκ του Συντάγματος και του Κανονισμού της εξουσία να ασκεί πλήρη και αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας, και

ΕΠΕΙΔΗ, κατά την εξέταση του εν λόγω θέματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή η εκτελεστική εξουσία επανειλημμένα αρνείται να παρέχει τα στοιχεία των εισφορέων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, γεγονός που περιορίζει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και

ΕΠΕΙΔΗ, η εν λόγω άρνηση εγείρει σοβαρό θεσμικό ζήτημα ως προς την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και θέτει υπό αμφισβήτηση τη συνταγματική τάξη, τη θεσμική συνεργασία και τον οφειλόμενο σεβασμό προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και

ΕΠΕΙΔΗ, διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια κατ’ επανάληψη άρνηση ή/και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εκτελεστικής εξουσίας να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και

ΕΠΕΙΔΗ, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δύναται να αποδεχθεί πρακτικές οι οποίες περιορίζουν τον συνταγματικό της ρόλο ως ανεξάρτητης νομοθετικής εξουσίας και ως θεσμικού φορέα της δημοκρατικής λογοδοσίας,

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ασκώντας το συνταγματικό της καθήκον για κοινοβουλευτικό έλεγχο και δυνάμει των Άρθρων 78 και 82 του Συντάγματος, αποφασίζει να καλέσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαβιβάσει άμεσα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία για την πλήρη άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Βουλής να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.