Διεθνείς αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Οι βουλευτικές εκλογές στο γιορτινό τραπέζι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τις μέρες των αργιών των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς άναψαν οι πολιτικές συζητήσεις ενδοοικογενειακά με κύριο αντικείμενο (τι άλλο;) τις βουλευτικές. Η βασική συζήτηση περιστρέφεται στο κατά πόσον θα γίνουν υπερβάσεις ή όχι. Τι εννοούμε με αυτό; Πόσοι παραμένουν στα γνωστά παραδοσιακά κόμματα (ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ) και πόσοι θα κινηθούν σε άγνωστα νερά ψηφίζοντας ΑΛΜΑ ή Άμεση Δημοκρατία. Υπάρχει βέβαια και το παραδοσιακό ΕΛΑΜ που το παίζει αντισυστημικό με δύο φίλα προσκείμενους υπουργούς στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τους κ. Χρίστου και Γεάδη σε σχεδόν καθημερινή επαφή με το Προεδρικό. Ο Χρίστου με τον Χριστοδουλίδη και ο Γεάδης με την κ. Καρσερά με την οποία προφανώς συζητούν για θέματα Σένγκεν. Το συμπέρασμα είναι ότι ακόμα οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να δουν τα πλήρη ψηφοδέλτια των κομματικών σχηματισμών.

ΘΟΥΚΗΣ

Tags

ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα