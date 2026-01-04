Οι βουλευτικές εκλογές στο γιορτινό τραπέζι

Τις μέρες των αργιών των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς άναψαν οι πολιτικές συζητήσεις ενδοοικογενειακά με κύριο αντικείμενο (τι άλλο;) τις βουλευτικές. Η βασική συζήτηση περιστρέφεται στο κατά πόσον θα γίνουν υπερβάσεις ή όχι. Τι εννοούμε με αυτό; Πόσοι παραμένουν στα γνωστά παραδοσιακά κόμματα (ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ) και πόσοι θα κινηθούν σε άγνωστα νερά ψηφίζοντας ΑΛΜΑ ή Άμεση Δημοκρατία. Υπάρχει βέβαια και το παραδοσιακό ΕΛΑΜ που το παίζει αντισυστημικό με δύο φίλα προσκείμενους υπουργούς στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τους κ. Χρίστου και Γεάδη σε σχεδόν καθημερινή επαφή με το Προεδρικό. Ο Χρίστου με τον Χριστοδουλίδη και ο Γεάδης με την κ. Καρσερά με την οποία προφανώς συζητούν για θέματα Σένγκεν. Το συμπέρασμα είναι ότι ακόμα οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να δουν τα πλήρη ψηφοδέλτια των κομματικών σχηματισμών.

ΘΟΥΚΗΣ