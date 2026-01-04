Διεθνείς αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του Τραμπ

Ολίγον ανιστόρητος ο κύριος Λοϊζίδης

Προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί ο πρόεδρος της συντεχνίας της Αστυνομίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, αντέδρασε τόσο έντονα μετά τις αλλαγές που εξήγγειλε ο αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, σε σημείο που τον κατάγγειλε για «γκεμπελικές μεθοδεύσεις». Ο κ. Νίκος Λοϊζίδης κατήγγειλε ότι οι αλλαγές ανακοινώθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συντεχνιών. Είπε και είναι σεβαστή η άποψή του ότι οι ρυθμίσεις θα πλήξουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας, θα φέρουν στους αστυνομικούς 15 μέρες επιπλέον δουλειά και εκτίμησε ότι η ικανότητα του Σώματος μπορεί να μειωθεί έως και 30-40% λόγω κόπωσης του προσωπικού. Κάλεσε γι' αυτό τον υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει και σε έντονο ύφος ανέφερε: «Εμέναν οι γκεμπελιστικές προπαγάνδες δεν μου αρέσουν. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι θα πείσουν τον Κύπριο πολίτη με προπαγάνδα του Γκέμπελς ότι σκέφτονται το καλό των αστυνομικών, με το να τους φέρνουν 15 μέρες επιπλέον δουλειά και να τους κάνουν να χάνουν χίλια ευρώ, αυτό δεν το δέχομαι». Να αναφέρουμε στον κύριο Λοϊζίδη ο οποίος μάλλον είναι ολίγον ανιστόρητος, ότι δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Να του επισημάνουμε επίσης ότι το πακέτο Γκέμπελς ήταν γενικά κομπλέ οπότε ο παραλληλισμός του ήταν άστοχος. Αν δηλαδή ο Αρναούτης κατέφευγε σε γκεμπελικές μεθόδους θα έκανε τη δουλειά του μια χαρά χωρίς να ακουστεί λέξη. Αν ο κ. Λοϊζίδης τολμούσε να μιλήσει θα περνούσε μερικούς μήνες στο Νταχάου προς γνώση και συμμόρφωση. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω να πούμε ότι ο κ. Λοϊζίδης φαντάζει και ολίγον αχάριστος. Αλήθεια ποιος τον έσωσε από παύση την τελευταία φορά όταν έβγαλε τη γλώσσα του περίπατο χρησιμοποιώντας εξευτελιστική φρασεολογία για τον πρώην αρχηγό της Αστυνομίας;

ΘΟΥΚΗΣ

