Σε όλους αυτούς τους ανόητους που παρανομούν

Να προκύψει ένας αφθώδης πυρετός στα βοοειδή μιας χώρας θα μπορούσε κάποιος να πει ότι... αυτά συμβαίνουν. Σαφέστατα και δεν επιχαίρει κανείς για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα αφού όλοι αντιλαμβάνονται ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν σε έναν μικρό χώρο όπως η Κύπρος. Υπάρχει και το τίμημα το οποίο κάποιοι ανόητοι δεν το αντιλαμβάνονται αφού ήδη η Αυστραλία, ο Καναδάς απαγόρευσαν τις εισαγωγές χαλλουμιού, ίσως δε ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία. Βάλανε στα οδοφράγματα κάποια σημεία για απολύμανση (βασικά των τροχών των αυτοκινήτων) αλλά έχουμε την εντύπωση ότι κάπου αλλού έπρεπε να στραφεί η προσοχή μας. Σε όλους αυτούς τους ανόητους που παρανομούν κατ' εξακολούθηση σε κάποιες περιοχές της Πράσινης Γραμμής διεξάγοντας παράνομο εμπόριο αιγοπροβάτων, ακόμα και βοοειδών, όπως μας λέχθηκε. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων του Καναδά (CFIA) ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρών περιορισμών στις εισαγωγές από την Κύπρο με ισχύ από τις 24 Δεκεμβρίου 2025. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία του καναδικού ζωικού κεφαλαίου από τη νόσο, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική σε ζώα.

ΘΟΥΚΗΣ

