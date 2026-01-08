Τζάμπα βίντεο και κατηγορώ, από Φειδία

Κατηγόρησες, αγαπητέ Φειδία, τα ΜΜΕ ότι δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά σου όταν ανακοίνωνες την Άμεση Δημοκρατία. Εσύ πότε απάντησες προσωπικά τηλέφωνο σε δημοσιογράφο; Πότε ανταποκρίθηκες σε ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που λάμβανες από δημοσιογράφους, επειδή ήθελαν να είναι δίκαιοι ως προς την προβολή των ευρωβουλευτών; Πότε συνάντησες στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο ειδικά, μία δημοσιογραφική αποστολή, η οποία γίνεται για την προβολή του έργου των ευρωβουλευτών; Πότε ήπιες καφέ με έναν δημοσιογράφο; Πριν ανοίξεις το στόμα σου με θεατρινισμούς να ξαναπείς ότι σε πολεμούν, σε απομονώνουν και σε περιθωριοποιούν οι δημοσιογράφοι, απάντησε με λίγη δόση αυτοκριτικής στα πιο πάνω ερωτήματα.

ΑνΔ