Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Θυμήθηκε να το παίξει προστάτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Εκεί στον Συναγερμό να προσέχετε τα νεύρα σας και τους νευρικούς σας», είπε, μεταξύ άλλων, ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αντρέας Θεμιστοκλέους, γνωστός για την… ψυχραιμία που τον διακατέχει. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία εις βάρος του βουλευτή του κόμματος Νίκου Σύκα για βία κατά της συντρόφου του. Το αν η καταγγελία ευσταθεί και τι θα γίνει με τον Σύκα θα το κρίνει η Δικαιοσύνη.

Ωστόσο, το να εμφανίζεται σήμερα ο Θεμιστοκλέους ως υπερασπιστής των γυναικών προκαλεί εύλογη ενόχληση, αν αναλογιστεί κανείς δημόσιες τοποθετήσεις του, όπως το περιστατικό με την Αλεξάνδρα Ατταλίδου και τους «τρεις μαύρους» ή τα σχόλια για την Αννίτα Δημητρίου ότι δεν είναι «πρόεδρος των κομμωτριών» αλλά και διάφορα άλλα που έχει πει ο κύριος Θεμιστοκλέους. Άλλο η διερεύνηση μιας σοβαρής καταγγελίας βίας και άλλο ο σεξιστικός λόγος, όχι όμως και να παρουσιάζεται ο Θεμιστοκλέους προστάτης των γυναικών.

Α

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα