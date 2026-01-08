Θυμήθηκε να το παίξει προστάτης

«Εκεί στον Συναγερμό να προσέχετε τα νεύρα σας και τους νευρικούς σας», είπε, μεταξύ άλλων, ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αντρέας Θεμιστοκλέους, γνωστός για την… ψυχραιμία που τον διακατέχει. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία εις βάρος του βουλευτή του κόμματος Νίκου Σύκα για βία κατά της συντρόφου του. Το αν η καταγγελία ευσταθεί και τι θα γίνει με τον Σύκα θα το κρίνει η Δικαιοσύνη.

Ωστόσο, το να εμφανίζεται σήμερα ο Θεμιστοκλέους ως υπερασπιστής των γυναικών προκαλεί εύλογη ενόχληση, αν αναλογιστεί κανείς δημόσιες τοποθετήσεις του, όπως το περιστατικό με την Αλεξάνδρα Ατταλίδου και τους «τρεις μαύρους» ή τα σχόλια για την Αννίτα Δημητρίου ότι δεν είναι «πρόεδρος των κομμωτριών» αλλά και διάφορα άλλα που έχει πει ο κύριος Θεμιστοκλέους. Άλλο η διερεύνηση μιας σοβαρής καταγγελίας βίας και άλλο ο σεξιστικός λόγος, όχι όμως και να παρουσιάζεται ο Θεμιστοκλέους προστάτης των γυναικών.

