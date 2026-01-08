Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Το κουκούλωμα να μην γίνει ανεκτό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό: Οι καταγγελίες για την υπόθεση με τον βουλευτή Λεμεσού δεν μπορούν να αποσυρθούν, έστω και αν υπάρξει απόσυρση του παραπόνου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί ο φάκελος της υπόθεσης, που έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, περιλαμβάνει τις καταθέσεις της παραπονούμενης, τις ιατρικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και άλλα στοιχεία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποσύρει μετά τις χθεσινές εξελίξεις την ποινική διερεύνηση και θα σταματήσει τη  διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου για άρση της ασυλίας του συγκεκριμένου βουλευτή. Η υπάρχουσα νομοθεσία αναφέρει ωστόσο ρητά πως τόσο η Αστυνομία όσο και η Εισαγγελία εντέλλονται να συνεχίσουν την εξέταση της υπόθεσης.

ΟΡΝ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα