Το κουκούλωμα να μην γίνει ανεκτό

Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό: Οι καταγγελίες για την υπόθεση με τον βουλευτή Λεμεσού δεν μπορούν να αποσυρθούν, έστω και αν υπάρξει απόσυρση του παραπόνου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί ο φάκελος της υπόθεσης, που έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, περιλαμβάνει τις καταθέσεις της παραπονούμενης, τις ιατρικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και άλλα στοιχεία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο ο Γενικός Εισαγγελέας θα αποσύρει μετά τις χθεσινές εξελίξεις την ποινική διερεύνηση και θα σταματήσει τη διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου για άρση της ασυλίας του συγκεκριμένου βουλευτή. Η υπάρχουσα νομοθεσία αναφέρει ωστόσο ρητά πως τόσο η Αστυνομία όσο και η Εισαγγελία εντέλλονται να συνεχίσουν την εξέταση της υπόθεσης.

