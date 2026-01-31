Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα ξαναλένε Στέφανος και Ειρήνη

Νέα συνάντηση εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και της βουλεύτριας του κόμματος Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Θα πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο πλευρών στο πλαίσιο της προσπάθειας του κόμματος να εξεύρει τρόπους συνέχισης της πολιτικής συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία δεν θα είναι υποψήφια του ΑΚΕΛ λόγω του ορίου θητειών που προβλέπει το Καταστατικό. Χθες η κ. Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι δεν έχει οποιαδήποτε συμφωνία με οιονδήποτε πολιτικό σχηματισμό, απαντώντας στα δημοσιεύματα που την ήθελαν να κατέρχεται υποψήφια με το ΑΛΜΑ. Τόνισε ωστόσο ότι δεν αποκλείεται, εάν αποφασίσει να κατέλθει υποψήφια, να μπει σε διαδικασία συζήτησης εάν υπάρχουν κοινοί στόχοι.

