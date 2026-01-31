Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν: Ζημιές σε 8ώροφο κτήριο σε λιμάνι, 4 νεκροί στα νότια (βίντεο)

Header Image

Ζημιές σε πολυώροφο κτίριο και κινητοποίηση σωστικών συνεργείων στο Μπαντάρ Αμπάς - Λίγες ώρες αργότερα, έκρηξη στην Αχβάζ σκότωσε τετραμελή οικογένεια, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά.

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο Ιράν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, με τις ιρανικές αρχές να διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί στοχοποίησης του αρχηγού του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Την ίδια ημέρα, δεύτερη έκρηξη στο νότιο Ιράν, στην πόλη Αχβάζ, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη στο Μπαντάρ Αμπάς προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, καθώς και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και παρακείμενα καταστήματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και συνεργεία διάσωσης, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και διερεύνησης των αιτιών.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «οι πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνουν λόγο για στοχοποίηση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης είναι εντελώς ψευδείς», απορρίπτοντας σενάρια επίθεσης κατά ανώτατου στρατιωτικού στελέχους.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως μετέδωσε το Iran International επικαλούμενο το ISNA, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στο νότιο Ιράν, αυτή τη φορά σε τετραώροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Αχβάζ. Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα.

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της Αχβάζ, Μπαμπάκ Ραμπέι, δήλωσε στο ISNA ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη γειτονιά Κιανσάχρ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πατέρα, μιας μητέρας και των δύο παιδιών τους. Όπως ανέφερε, από τα ερείπια ανασύρθηκαν ζωντανοί δύο άνθρωποι, ένα τρίχρονο παιδί και μια γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και των δύο εκρήξεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Πηγή: protothema.gr

