Δεν έφταιγε η κ. Φιλίππα Καρσερά. Πού να ξέρει ότι το να φοράς πράσινο φουστάνι στη Γαλλία σε θέατρα, μουσεία και άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις θεωρείται γρουσουζιά; Ντύθηκε λοιπόν (για τους Γάλλους) γρουσούζα με πράσινο ταγιέρ και πήγε στο Παρίσι να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις που έκανε η κυπριακή προεδρία στο Μουσείο του Λούβρου και στη Βιβλιοθήκη.

Μόλις την είδαν απ' ού φύει-φύει, με πρώτη και καλύτερη αυτή τη γυναίκα του Μακρόν, την Μπριζίτ, που αποδεικνύεται πολύ προληπτική τελικά. Η πρώτη κυρία προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει μέχρι που της εξήγησαν.

Ότι υπάρχει μια παλιά δεισιδαιμονία στη Γαλλία που συνδέει το πράσινο χρώμα στα ρούχα με γρουσουζιά, ιδιαίτερα στο θέατρο και σε ορισμένα κοινωνικά άλλα γεγονότα.

Η πιο γνωστή εκδοχή σχετίζεται με τον διάσημο Γάλλο θεατρικό συγγραφέα Molière. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μολιέρος κατέρρευσε το 1673 ενώ έπαιζε στη σκηνή την παράσταση Le Malade imaginaire και φορούσε πράσινο κοστούμι. Λίγο αργότερα πέθανε, και από τότε το πράσινο θεωρήθηκε «κακότυχο» χρώμα για το θέατρο στη Γαλλία. Υπάρχει και μια πιο πρακτική ιστορική εξήγηση. Στους προηγούμενους αιώνες οι πράσινες βαφές υφασμάτων περιείχαν αρσενικό ή άλλες τοξικές ουσίες, που μπορούσαν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις ή ασθένειες στους ηθοποιούς και όσους φορούσαν τέτοια ρούχα. Έτσι το χρώμα συνδέθηκε με κινδύνους και κακή τύχη. Η δεισιδαιμονία αυτή πέρασε στη λαϊκή κουλτούρα και σε κάποιους κύκλους επεκτάθηκε και στα γυναικεία φορέματα. Βέβαια πού να το ξέρει αυτό η κ. Καρσερά. Το έμαθε με τον δύσκολο τρόπο όταν οι Γάλλοι την αντιμετώπισαν περίπου ως λεπρή.

ΘΟΥΚΗΣ