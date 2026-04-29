Παραδόθηκε στους εισαγγελείς ο Κόμεϊ που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ

Ανάρτηση του πρώην διευθυντή του FBI στο Instagram είχε τους αριθμούς 86-47 που κατά τις αρχές υπονοούν «να ξεφορτωθούμε τον πρόεδρο»

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ παραδόθηκε σήμερα (29/4) στις αμερικανικές αρχές, μία ημέρα αφού του ασκήθηκε δίωξη με αφορμή ανάρτησή του που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν «απειλητική» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κόμεϊ εμφανίστηκε στην εισαγγελία της Αλεξάντρια, στη Βιρτζίνια.

Μετά την παράδοσή του αναμένεται να τεθεί υπό κράτηση μέχρι την εμφάνισή του στο δικαστήριο. Για την ώρα δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την προφυλάκιση ή για το δικαστήριο, όπου θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας λέει ότι είναι αθώος και θα το αποδείξει στο δικαστήριο. Η δίωξή αυτή σηματοδοτεί άλλη μια προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης επί των ημερών του Τραμπ να στοχεύσει πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου, ασκώντας διώξεις. Πέρυσι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατονομάσει τον Κόμι σε μια ανάρτησή του με την οποία ζητούσε να ασκηθεί ποινική δίωξη στους αντιπάλους του.

Η υπόθεση αφορά μια ανάρτηση που έκανε ο Κόμεϊ στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Σε μια φωτογραφία, κοχύλια σε μια αμμουδιά σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47». Ο αριθμός «86» προέρχεται από την αργκό της βιομηχανίας εστιατορίων και μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» κάποιον. Το 47 ενδέχεται να είναι μια αναφορά στον Τραμπ, τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εγκρίθηκε από Επιτροπή Ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα, ένας «λογικός παραλήπτης» του μηνύματος θα το εκλάμβανε ως απειλή για τον Τραμπ.

Ο Κόμεϊ διέγραψε την ανάρτηση λίγο αργότερα, λέγοντας ότι θεωρούσε ότι επρόκειτο για πολιτικό μήνυμα και δεν γνώριζε ότι οι αριθμοί αυτοί συνδέονταν με βίαιες ενέργειες.

Η προηγούμενη υπόθεση για την οποία κατηγορήθηκε ο Κόμεϊ επί των ημερών του Τραμπ, που αφορούσε ψευδή κατάθεσή του στο Κογκρέσο, απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.

Πηγή: protothema.gr

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ Instagram FBI

