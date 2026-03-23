Έχετε μεγάλο πρόβλημα, κ. αρχηγέ της Αστυνομίας

Η ενημέρωση από την Αστυνομία νοσεί. Φαίνεται ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του αρχηγού της Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, ή δεν τον λαμβάνουν υπόψη. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Ο «Π» ζήτησε γραπτώς επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία στις 13/2/2026, για το κατά πόσο διερευνώνται υποθέσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας που έχουν διαβιβαστεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία πριν από ένα ή και δύο χρόνια και, αν ναι, ποια είναι η κατάληξή τους. Μάλιστα, υποδείξαμε ότι ζητούμε την ενημέρωση επειδή υπάρχει καταγγελία ότι οι υποθέσεις κουκουλώθηκαν. Σήμερα, 40 μέρες μετά, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση...

ΜΧΣ