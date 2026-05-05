Ελεύθερος ο «Τίμι», η φάλαινα που είχε παγιδευτεί τον τελευταίο μήνα σε αβαθή στη Βαλτική (βίντεο)

Ελεύθερος- στην ανοιχτή θάλασσα- αφέθηκε ο «Τίμι», η νεαρή φάλαινα που είχε παγιδευτεί τον τελευταίο μήνα σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ, στη Βαλτική Θάλασσα.

Η κατάστασή της ωστόσο, θεωρείται ακόμη ασαφής, διευκρίνισε η ομάδα διάσωσής της.

Η φάλαινα ρυμουλκήθηκε χθες κατά μήκος των ακτών της Δανίας και νωρίτερα σήμερα κολύμπησε ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Γενς Σβαρκ, μέλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης.

Ο «Τίμι» είχε μείνει ακινητοποιημένος στα αβαθή επί 29 ημέρες και η προσπάθεια για τη διάσωση και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον απασχολούσε καθημερινά τη δημοσιότητα στη Γερμανία.

Η φάλαινα «απέχει πολύ» από το να είναι υγιής

Την περασμένη Τρίτη μεταφέρθηκε και ρυμουλκήθηκε έως το σημείο από όπου αφέθηκε ελεύθερος.

Είναι ωστόσο, άγνωστο το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με τη διάσωσή της. Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά.

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) τόνισε από την πλευρά της ότι μια διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα, το δέρμα της έχει αναρρώσει πλήρως, αναζητά ξανά ανεξάρτητα τροφή, παίρνει βάρος και επιδεικνύει τις φυσικές της συμπεριφορές».

Πηγή: lifo.gr