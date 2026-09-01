Filo Jet: «Είχε πολύ σοβαρή δομική ζημιά από το 2016» - Τι αποκαλύπτει μηχανικός που εξέτασε το πλοίο για 50 ώρες

Μία ακόμη σοβαρή αναφορά για την τεχνική κατάσταση του Filo Jet έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τεχνική κατάσταση και το ιστορικό επισκευών του Filo Jet προκαλούν οι αποκαλύψεις ναυπηγού μηχανικού, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε εξετάσει εξονυχιστικά το καταμαράν το 2016, διαπιστώνοντας τότε «πολύ σοβαρή δομική ζημιά».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Haber Kıbrıs, Kıbrıs Postası και Kıbrıs Gerçek, ο ναυπηγός μηχανικός Ερντάλ Κιλίτς, μιλώντας σε ζωντανή εκπομπή του δημοσιογράφου Τζουνέιτ Οζντεμίρ, ανέφερε ότι είχε κληθεί το 2016 να εξετάσει το Filo Jet με σκοπό την επισκευή του.

Όπως υποστήριξε, το πλοίο είχε προσαράξει στην περιοχή Τασουτζού και είχε υποστεί ζημιά στο μπροστινό τμήμα του.

«Πολύ σοβαρή δομική ζημιά»

Ο Κιλίτς ανέφερε ότι πραγματοποίησε περίπου 50 ώρες επιθεωρήσεων στο πλοίο, κατά τις οποίες, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων ακτινογραφικοί και υπερηχητικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ευρήματα έδειξαν ότι το Filo Jet είχε υποστεί «πολύ σοβαρή δομική ζημιά». Εξήγησε παράλληλα ότι το καταμαράν διαθέτει κατασκευή τύπου «sandwich construction», η οποία απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδικευμένες διαδικασίες για την επισκευή της.

Ο μηχανικός υποστήριξε ότι στις εκθέσεις που συνέταξε τότε είχε καταστήσει σαφές πως το πλοίο έπρεπε να επισκευαστεί υπό την εποπτεία του αρμόδιου νηογνώμονα («class»).

Όπως ανέφερε, ωστόσο, προέκυψε τεχνική διαφωνία με τους ιδιοκτήτες του πλοίου και ο ίδιος δεν ανέλαβε τελικά την επισκευή.

Οι ισχυρισμοί για τις επισκευές

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι αναφορές του Κιλίτς για όσα, κατά τον ίδιο, ακολούθησαν. Ο ναυπηγός υποστήριξε ότι η υπόθεση οδηγήθηκε αργότερα ενώπιον δικαστηρίου και ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας δηλώθηκε πως το πλοίο είχε επισκευαστεί από ελληνική εταιρεία.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Filo Jet είχε υποστεί δύο διαφορετικές ζημιές και ότι γνωρίζει πως οι επισκευές και στις δύο περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν από πρόσωπα που, κατά την εκτίμησή του, δεν διέθεταν την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του Ερντάλ Κιλίτς και δεν συνιστούν μέχρι στιγμής πόρισμα των αρχών για την κατάσταση του πλοίου κατά τον χρόνο του ναυαγίου ή για τα αίτια της τραγωδίας.

Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του Filo Jet

Οι νέες πληροφορίες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί για το ιστορικό του καταμαράν.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το πλοίο, όταν έφερε το όνομα Iris Jet, είχε προσκρούσει σε προβλήτα τον Οκτώβριο του 2003 και περίπου δέκα ημέρες αργότερα παρουσίασε σοβαρή εισροή νερού. Παράλληλα, στοιχεία που έχουν έρθει στο φως για μεταγενέστερους ελέγχους αναφέρουν 29 ελλείψεις και αποκλίσεις από κανονισμούς το 2018.

Οι ανακριτικές και τεχνικές έρευνες καλούνται πλέον να εξακριβώσουν εάν και κατά πόσο οποιοδήποτε από τα παλαιότερα περιστατικά ή τις επισκευές μπορεί να συνδέεται με τη σημερινή κατάσταση του πλοίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ζήτημα καθώς, σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσιάστηκε μετά το ναυάγιο, τμήμα στο μπροστινό μέρος του Filo Jet υπέστη θραύση εν πλω, ακολούθησε εισροή νερού και τελικά το καταμαράν ανατράπηκε.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική πραγματογνωμοσύνη στο ναυάγιο, δεν έχει αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ της ζημιάς που περιγράφει ο Κιλίτς το 2016 και της θραύσης που σημειώθηκε πριν από το ναυάγιο του Filo Jet.

Με πληροφορίες από Haber Kıbrıs, Kıbrıs Postası και Kıbrıs Gerçek