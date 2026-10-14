Από την πλασμαφαίρεση στα «θαύματα» αντιγήρανσης- Η ψευδοεπιστήμη πουλά βεβαιότητα

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου του podcast του «Πολίτη» «Χωρίς Τήβεννο», με καλεσμένη τη δρα Μυρτάνη Πιερή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φυσιολογίας του Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η συζήτηση αναδεικνύει πώς η ψευδοεπιστήμη αξιοποιεί επιστημονικούς όρους, πραγματικές ανακαλύψεις, ακόμη και αναγνωρισμένες ιατρικές πρακτικές, για να δημιουργήσει υποσχέσεις που δεν υποστηρίζονται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλασμαφαίρεση, μια πραγματική θεραπευτική μέθοδος, η οποία προβάλλεται και για σκοπούς αντιγήρανσης ή αποτοξίνωσης, χωρίς την ανάλογη επιστημονική τεκμηρίωση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ευθύνη της πολιτείας, των εποπτικών αρχών και της επιστημονικής κοινότητας. Όπως επισημαίνει η δρ. Πιερή, η ευθύνη για την προστασία από την παραπληροφόρηση είναι κοινή, αλλά δεν κατανέμεται ισότιμα ανάμεσα στους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς.

Στη συζήτηση τίθενται επίσης ερωτήματα για τη μακροζωία, τη βιολογική ηλικία, το μικροβίωμα και τις εμπορικές υποσχέσεις που συχνά συνοδεύουν τις επιστημονικές εξελίξεις.

Πώς μπορεί, τελικά, ο πολίτης να ξεχωρίζει την αξιόπιστη γνώση από την παραπληροφόρηση και ποιος οφείλει να τον προστατεύει;

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συζήτηση στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Τήβεννο»: