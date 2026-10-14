Θεραπείες που υπόσχονται να μας κάνουν δέκα χρόνια νεότερους, σκευάσματα που διαφημίζονται ως λύση για την αποτοξίνωση του οργανισμού και μέθοδοι που υπόσχονται να εντοπίσουν προβλήματα υγείας πριν ακόμη εμφανιστούν. Πού τελειώνει η πραγματική επιστήμη και πού αρχίζει η ψευδοεπιστήμη;
Από την πλασμαφαίρεση στα «θαύματα» αντιγήρανσης- Η ψευδοεπιστήμη πουλά βεβαιότητα
Η Δρ. Μυρτάνη Πιερή στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Τήβεννο» για τις «θαυματουργές» θεραπείες, τη μακροζωία και την ευθύνη των θεσμών στην προστασία των πολιτών.
Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου του podcast του «Πολίτη» «Χωρίς Τήβεννο», με καλεσμένη τη δρα Μυρτάνη Πιερή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φυσιολογίας του Ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Η συζήτηση αναδεικνύει πώς η ψευδοεπιστήμη αξιοποιεί επιστημονικούς όρους, πραγματικές ανακαλύψεις, ακόμη και αναγνωρισμένες ιατρικές πρακτικές, για να δημιουργήσει υποσχέσεις που δεν υποστηρίζονται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλασμαφαίρεση, μια πραγματική θεραπευτική μέθοδος, η οποία προβάλλεται και για σκοπούς αντιγήρανσης ή αποτοξίνωσης, χωρίς την ανάλογη επιστημονική τεκμηρίωση.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ευθύνη της πολιτείας, των εποπτικών αρχών και της επιστημονικής κοινότητας. Όπως επισημαίνει η δρ. Πιερή, η ευθύνη για την προστασία από την παραπληροφόρηση είναι κοινή, αλλά δεν κατανέμεται ισότιμα ανάμεσα στους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς.
Στη συζήτηση τίθενται επίσης ερωτήματα για τη μακροζωία, τη βιολογική ηλικία, το μικροβίωμα και τις εμπορικές υποσχέσεις που συχνά συνοδεύουν τις επιστημονικές εξελίξεις.
Πώς μπορεί, τελικά, ο πολίτης να ξεχωρίζει την αξιόπιστη γνώση από την παραπληροφόρηση και ποιος οφείλει να τον προστατεύει;
Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συζήτηση στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Τήβεννο»:
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.