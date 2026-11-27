«Εμείς δεν ψάχνουμε συμμάχους, άλλοι ψάχνουν τη δική μας συμμαχία» δηλώνει ο νέος πρόεδρος των Οικολόγων, αναλύοντας τα σενάρια και τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες θα μπορούσε κάποια πολιτική δύναμη να προσεγγίσει το πράσινο κόμμα της Κύπρου. Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο Κυριάκος Τσιμίλλης προαποκλείει για συνεργασία όσους είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε σκάνδαλα ή διαφθορά, καθώς δηλώνει ότι ο ίδιος ανήκει στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς.
Κυριάκος Τσιμίλλης στο ΠΟΛcast για τις προεδρικές εκλογές: Οι προϋποθέσεις για συνεργασία και οι κόκκινες γραμμές των Οικολόγων
«Εμείς δεν ψάχνουμε συμμάχους, άλλοι ψάχνουν τη δική μας συμμαχία» δηλώνει ο νέος πρόεδρος των Οικολόγων
Οι Οικολόγοι ξεκαθάρισε, είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με όσους ενδιαφέρονται για συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική προσέγγιση θα πρέπει να ξεκινά από τις θέσεις και τις προγραμματικές συγκλίσεις και όχι από πρόσωπα ή κομματικές σκοπιμότητες.
Ο κ. Τσιμίλλης, άσκησε κριτική στους χειρισμούς και στις παραλείψεις όπως είπε, της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό, κάνοντας αναφορά στην ανεπαρκή ανάδειξη του ζητήματος του εποικισμού και του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών. Για τον ΔΗΣΥ, σημείωσε ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ουσιαστική προσέγγιση, συνεπώς δεν θα μπορούσε ο ΔΗΣΥ να περιμένει από τους Οικολόγους.
Θα αξιολογηθούν είπε, συνολικά οι θέσεις των υποψηφίων, η συνέπεια των πολιτικών τους επιλογών και η στάση τους απέναντι σε ζητήματα όπως το Κυπριακό, το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική, η παιδεία και η υγεία.
Την ίδια ώρα αναλαμβάνει πρωτοβουλία να συζητήσει με πολιτικές δυνάμεις την προώθηση προτάσεων νόμου των Οικολόγων που κατατέθηκαν από την προηγούμενη Βουλή.
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