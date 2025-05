Τι είπε η Μπριζίτ στον Μακρόν μετά το viral χαστούκι: Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών απαντά

Μετά τους ειδικούς στη γλώσσα του σώματος, επιστρατεύτηκαν οι ειδικοί στην ανάγνωση χειλιών. Ήταν εκνευρισμένη η Μπριζίτ ή όχι; Ήταν χαστούκι στον Μακρόν ή στιγμή χαλάρωσης, όπως ισχυρίζεται το Ελιζέ;

Από το πρωί η κίνηση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας να «χαστουκίσει» τον Εμανουέλ Μακρόν λίγο πριν αποβιβαστούν από το προεδρικό αεροσκάφος στο Ανόι του Βιετνάμ απασχολεί τον παγκόσμιο Τύπο.

Ο ίδιος ο Μακρόν σε δηλώσεις λίγο μετά το περιστατικό ανέφερε ότι «απλώς αστειευόταν» με τη σύζυγό του, όπως κάνουν «αρκετά συχνά», και αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε ενδοοικογενειακή διαμάχη.

🟡 BODY LANGUAGE ANALYSIS OF BRIGITTE SHOVING EMMANUELLE MACRON'S FACE



(1/7) Emmanuel and Brigitte Macron were arriving in Vietnam when the cameras captured this interaction.



But was it an actual, aggressive gesture, or was something else? let's find out... pic.twitter.com/HCMdtBk2nu