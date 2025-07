Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε στόχους των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα

Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε στόχους των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη, δήλωσε σε σημερινή ανακοίνωση ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο στρατός «αντιμετωπίζει με σθένος κάθε απόπειρα να αποκατασταθούν τρομοκρατικές υποδομές που έχουν δεχθεί επίθεση στο παρελθόν».

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα κατά της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι φιλοϊρανοί Χούθι επιτίθενται σε σκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως υποστηρίζουν, προς τους Παλαιστινίους.

Το Ισραήλ έχει ανταπαντήσει με επιθέσεις κατά των Χούθι, που ελέγχουν το πιο πολυπληθές τμήμα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικής σημασίας λιμάνι της Χοντέιντα.

«Όπως ξεκαθάρισα –η τύχη της Υεμένης είναι ίδια με της Τεχεράνης. Οι Χούθι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την εκτόξευση πυραύλων κατά του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Κατς.

🎯STRUCK: Military targets belonging to the Houthi terrorist regime at the Hudaydah port



🔺Engineering vehicles

🔺Fuel containers

🔺Naval vessels

🔺Iranian smuggled weapons



The IDF will continue to act decisively against threats—anytime, anywhere.