Δείτε βίντεο από τις επιχειρήσεις: Πράκτορες της Μοσάντ μπήκαν στα εδάφη του Ιράν πριν τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ

Η επιχείρηση του Ισραήλ, η δεύτερη σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους στα εδάφη του Ιράν, δεν περιορίστηκε σύμφωνα με όσα διαρρέει το Τελ Αβίβ μόνο σε πλήγματα από τον αέρα.



Μέσα από νέα video το Τελ Αβίβ ισχυρίζεται πως αρκετοί πράκτορες ενός μεικτού κλιμακίου των ειδικών δυνάμεων του στρατού αλλά και των μυστικών υπηρεσιών βρέθηκαν στα εδάφη του Ιράν και προχώρησαν σε αρκετές συντονισμένες επιχειρήσεις οι οποίες από τη μία «απολίνωσαν» την αεράμυνα της Τεχεράνης ενώ παράλληλα κατάφεραν να εξουδετερώσουν και τα σημαντικότερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.



Μέσα από video μάλιστα δείχνουν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, η μία εκ των οποίων δείχνει στελέχη του Ισραήλ στο πεδίο ενώ οι άλλες δύο χτυπήματα με ισραηλινά drones κατά στόχων.









Εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία επιβεβαιωθούν το Ισραήλ βρίσκεται ήδη εντός των εδαφών του Ιράν και πέρα από την αναλυτική χαρτογράφηση στην οποία έχει προχωρήσει στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης δεν είναι απίθανο να διαθέτει και σημαντικό αριθμό μονάδων επί του πεδίου.





H απόρρητη επιχείρηση της Μοσάντ που άνοιξε τον δρόμο για τον βομβαρδισμό του Ιράν



Ο ρόλος της Μοσάντ, της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ, στη σημερινή επίθεση στο Ιράν με στόχο στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, φαίνεται πως ήταν καθοριστικός.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, το Τελ Αβίβ προετοιμαζόταν για χρόνια για την επίθεση αυτή με τη Μοσάντ να αναλαμβάνει - και να καταφέρνει - να στήσει μια ολόκληρη μυστική βάση με drone στο έδαφος του Ιράν.



Κατά το δημοσίευμα αυτό, οι πράκτορες της Μοσάντ έστησαν μια βάση με drone κοντά στην Τεχεράνη με τα UAV να ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.



Στόχος των drone, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times of Israel, αποτέλεσαν οι εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους του Ιράν που στόχευαν το Ισραήλ.



Εκτός από τη μυστική βάση, οι Ισραηλινοοί πράκτορες φέρονται να κατάφεραν να περάσουν σε ιρανικό έδαφος οπλικά συστήματα με τα οποία εξουδετερώθηκαν τα συστήματα αεράμυνας της Τεχεράνης.



Με τον τρόπο αυτό, σημειώνεται στο δημοσίευμα, δόθηκε χόρος, χρόνος και ελευθερία στα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ προκειμένου να επιχειρήσουν στο Ιράν.



Το τρίτο σκέλος της επιχείρησης της Μοσάντ, ήταν η ανάπτυξη πυραύλων ακριβείας κοντά σε περιοχές με αντιαεροπορικά οπλικά συστήματα στο κεντρικό Ιράν.



Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχους που επικαλούνται οι Times of Israel, οι επιχειρήσεις αυτές βασίστηκαν σε «πρωτοποριακή σκέψη, τολμηρό σχεδιασμό και χειρουργική εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, ειδικών δυνάμεων και πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν στην καρδιά του Ιράν, αποφεύγοντας εντελώς τα βλέμματα των τοπικών μυστικών υπηρεσιών».





Οι προηγούμενες επιχειρήσεις της Μοσάντ σε ιρανικό έδαφος

Από την πλευρά της η Jerousalem Post καταγράφει όλες τις επιχειρήσεις της Μοσάντ στο έδαφος του Ιράν.



Η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ συμμετείχε σε πλευρές των επιθέσεων του Ισραήλ τον Απρίλιο του 2024 και τον Οκτώβριο του 2024, στην κατάσχεση των πυρηνικών αρχείων του Ιράν το 2018, στην καταστροφή πάνω από 100 ιρανικών drones τον Φεβρουάριο του 2022.



Το Ιράν έχει επίσης κατηγορήσει τη Μοσάντ για την καταστροφή δύο ξεχωριστών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Νατάνζ τον Ιούλιο του 2020 και τον Απρίλιο του 2021, καθώς και στο Καράτζ τον Ιούνιο του 2021, και για τη δολοφονία του επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, Μοχσέν Φαχριζάντε, τον Νοέμβριο του 2020.

