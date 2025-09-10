Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεπάλ: Η στιγμή που διαδηλωτές κυνηγούν και κλωτσούν τον υπουργό Οικονομικών (βίντεο)

Τουλάχιστον 25 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των διαδηλώσεων στο Νεπάλ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διαδηλωτές να καταδιώκουν και να κλωτσάνε τον υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Bishnu Prasad Paudel στους δρόμους του Κατμαντού - πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων που ξέσπασαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το Facebook και το YouTube.

Οι διαδηλωτές, κυρίως νέοι, εξέφρασαν την οργή τους για την κυβερνητική λογοκρισία και την αυξανόμενη διαφθορά. Το βίντεο δείχνει τον Paudel να τρέχει πανικόβλητος στους δρόμους, ενώ πλήθος τον ακολουθεί, τον κλωτσά και τον χτυπά. Αν και ο υπουργός καταφέρνει να σηκωθεί και να συνεχίσει να τρέχει, το περιστατικό καταγράφηκε και έγινε γρήγορα viral.

Η βία κλιμακώθηκε τις επόμενες ημέρες, με τουλάχιστον 25 θύματα, μεταξύ των οποίων 19 διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί. Πρώην πρωθυπουργοί, όπως οι Sher Bahadur Deuba και Jhalanath Khanal, υπήρξαν στόχοι επιθέσεων, ενώ το σπίτι του τελευταίου κάηκε, με τη σύζυγό του να χάνει τη ζωή της. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού K.P. Sharma Oli κατέρρευσε, με τον ίδιο να παραιτείται στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κατάσταση στο Νεπάλ παραμένει τεταμένη, με περιορισμούς στις μετακινήσεις και στρατιωτική παρουσία στους δρόμους. Οι διαδηλωτές συνεχίζουν να απαιτούν την αποκατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την απομάκρυνση των υπευθύνων για τη διαφθορά και την καταστολή.

Πηγή: lifo.gr

