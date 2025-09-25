Το έκανε και αυτό ο Τραμπ! Ξήλωσε την φωτογραφία του Μπάιντεν από τις φωτό των Προέδρων στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση και ερωτήματα, ο Λευκός Οίκος προχώρησε στην αφαίρεση του επίσημου πορτρέτου του Τζο Μπάιντεν από τον Διάδρομο των Προέδρων — έναν χώρο στη δυτική πτέρυγα όπου φιλοξενούνται τα πορτρέτα των Αμερικανών προέδρων.

Αντί του Μπάιντεν, στη θέση του αναρτήθηκε μια φωτογραφία… ενός αυτόματου στιλό, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και ερμηνειών για το μήνυμα που επιχειρείται να σταλεί.

Η επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί. Το ζήτημα με το «αυτόματο στιλό» είχε αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών της προεδρίας Μπάιντεν από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε ειρωνευτεί δημοσίως τον διάδοχό του, υποστηρίζοντας ότι οι υπογραφές του σε εκτελεστικά διατάγματα και νομοθετικές πράξεις ήταν απολύτως πανομοιότυπες — κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποδείκνυε πως δεν ήταν χειρόγραφες αλλά γίνονταν με τη βοήθεια αυτόματου μηχανισμού.

Ο πρώην πρόεδρος δεν δίσταζε να αφήνει αιχμές, σχολιάζοντας ότι «οι υπογραφές μπαίνουν με αυτόματο στιλό», αμφισβητώντας εμμέσως είτε τη φυσική κατάσταση του Μπάιντεν είτε ακόμη και τη νομιμότητα ορισμένων διαδικασιών της κυβέρνησής του.

Η αντικατάσταση του πορτρέτου του Μπάιντεν με τη φωτογραφία ενός στιλό στον ιστορικό διάδρομο, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τη θεσμική συνέχεια της αμερικανικής προεδρίας, δημιουργεί νέα πολιτικά ερωτήματα ενόψει των εκλογών, αλλά και φουντώνει τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πολιτικών στρατοπέδων.

huffingtonpost.gr