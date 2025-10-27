Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

«Ακούμε τους Πρωταγωνιστές»: Πρωτοπορεί με διαδικτυακή εκπομπή ο Μιχάλης Κουνούνης - Δείτε το πρώτο επεισόδιο (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όταν η πολιτική, συναντά τον αθλητισμό.

Με φρέσκια ματιά, γνήσιο ενδιαφέρον και μια δόση τηλεοπτικής ευαισθησίας, ο υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, Μιχάλης Κουνούνης, κάνει ένα διαφορετικό βήμα στον δημόσιο διάλογο με τη νέα του διαδικτυακή εκπομπή «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές». Με ανθρώπινη ματιά, αλλά και με στόχο να αναδείξει τους ανθρώπους της Λεμεσού, ο Μιχάλης Κουνούνης, πρωτοπορεί.

Πρόκειται για μια σειρά συνεντεύξεων που δεν στοχεύει απλώς στην πολιτική αντιπαράθεση ή την προβολή προσώπων, αλλά στην αποκάλυψη των ανθρώπων πίσω από τους τίτλους. Με φόντο την Λεμεσό της καθημερινότητας και των προκλήσεων, ο Μιχάλης Κουνούνης ανοίγει χώρο για φωνές που εμπνέουν, συγκινούν και προκαλούν σκέψη.

Στο πρώτο επεισόδιο στο κανάλι του στο youtube, φιλοξενεί τη Μαρίλια Γρηγορίου, μια δυναμική γυναίκα που μιλά χωρίς φίλτρα για τη δύναμη της άσκησης, τη σημασία της αυτοπεποίθησης και τον ρόλο των αθλητών στην πολιτική ζωή. Με αμεσότητα και αυθεντικότητα, η συζήτηση ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αναδεικνύοντας τη σημασία του να παραμένεις πιστός στις αξίες σου, είτε στο γυμναστήριο είτε στο… κοινοβούλιο.

Η εκπομπή σειρά vodcast «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές», έρχεται να δώσει μια νέα, πιο ανθρώπινη διάσταση,  στον τρόπο που προσεγγίζουμε τα κοινά. Ένα εγχείρημα που αποδεικνύει πως η επικοινωνία μπορεί να έχει ψυχή, και πως ο διάλογος, όταν γίνεται με σεβασμό και ειλικρίνεια, έχει ακόμη τη δύναμη να εμπνέει.

Tags

VIDEOΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα