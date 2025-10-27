«Ακούμε τους Πρωταγωνιστές»: Πρωτοπορεί με διαδικτυακή εκπομπή ο Μιχάλης Κουνούνης - Δείτε το πρώτο επεισόδιο (βίντεο)

Με φρέσκια ματιά, γνήσιο ενδιαφέρον και μια δόση τηλεοπτικής ευαισθησίας, ο υποψήφιος βουλευτής Λεμεσού με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, Μιχάλης Κουνούνης, κάνει ένα διαφορετικό βήμα στον δημόσιο διάλογο με τη νέα του διαδικτυακή εκπομπή «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές». Με ανθρώπινη ματιά, αλλά και με στόχο να αναδείξει τους ανθρώπους της Λεμεσού, ο Μιχάλης Κουνούνης, πρωτοπορεί.

Πρόκειται για μια σειρά συνεντεύξεων που δεν στοχεύει απλώς στην πολιτική αντιπαράθεση ή την προβολή προσώπων, αλλά στην αποκάλυψη των ανθρώπων πίσω από τους τίτλους. Με φόντο την Λεμεσό της καθημερινότητας και των προκλήσεων, ο Μιχάλης Κουνούνης ανοίγει χώρο για φωνές που εμπνέουν, συγκινούν και προκαλούν σκέψη.

Στο πρώτο επεισόδιο στο κανάλι του στο youtube, φιλοξενεί τη Μαρίλια Γρηγορίου, μια δυναμική γυναίκα που μιλά χωρίς φίλτρα για τη δύναμη της άσκησης, τη σημασία της αυτοπεποίθησης και τον ρόλο των αθλητών στην πολιτική ζωή. Με αμεσότητα και αυθεντικότητα, η συζήτηση ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αναδεικνύοντας τη σημασία του να παραμένεις πιστός στις αξίες σου, είτε στο γυμναστήριο είτε στο… κοινοβούλιο.

Η εκπομπή σειρά vodcast «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές», έρχεται να δώσει μια νέα, πιο ανθρώπινη διάσταση, στον τρόπο που προσεγγίζουμε τα κοινά. Ένα εγχείρημα που αποδεικνύει πως η επικοινωνία μπορεί να έχει ψυχή, και πως ο διάλογος, όταν γίνεται με σεβασμό και ειλικρίνεια, έχει ακόμη τη δύναμη να εμπνέει.