Αστροφυσικός του Χάρβαρντ λέει πως «εξωγήινο baby monitor» παρακολουθεί τη Γη (video)

Εκεί έξω, υπάρχει πάνω από τα κεφάλια μας ένας κομήτης που εμφανίζει ορισμένα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά. Κάποιοι αστρονόμου έχουν πει πως πρόκειται για φυσικά φαινόμενα των διαστρικών αντικειμένων.

Ο Άβι Λόεμπ έχει αντίθετη άποψη. Δεν θέλει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για εξωγήινος δάκτυλος και όπως λέει, υπάρχουν 30% με 40% πιθανότητες να “μην είναι φυσικά σχηματισμένο αντικείμενο”.

Το ντοκουμέντο που, σύμφωνα με τον Λόεμπ, δεν έχουμε δει

Ο Λόεμπ είναι καθηγητής Επιστήμης στο Harvard και επικεφαλής αστροφυσικός του Galileo Project του πανεπιστημίου, που ασχολείται με τη συστηματική επιστημονική αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων εξωγήινων τεχνολογικών αντικειμένων και άρα εξωγήινων τεχνολογικών πολιτισμών.

Σε συνέντευξη που έδωσε προ ωρών, στο podcast του αμφιλεγόμενου Joe Rogan, υποστήριξε ότι η NASA δεν δημοσίευσε εικόνα του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS που τραβήχτηκε κοντά στον Άρη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο εν λόγω κομήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, είπε πως η κάμερα HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) που βρίσκεται στο διαστημικό σκάφος Mars Reconnaissance Orbiter, το οποίο είναι σε τροχιά γύρω από τον Άρη «κατέγραψε τον 3I/ATLAS στις 2 Οκτωβρίου κοντά στον Άρη», ωστόσο «το στιγμιότυπο δεν δημοσιεύθηκε».

Γιατί αυτό μας αφορά όλους ο όγκος των δεδομένων που δημοσιεύει η NASA;

Επειδή, όπως αναφέρει το International Business Times αυτό που δεν είδαμε (και δεν ξέρουμε αν υπάρχει) μπορεί να είναι μια μη τυπική φυσική διαδικασία «ή ακόμα και μια μηχανική πηγή, παρά τη φυσική συμπεριφορά του κομήτη», σύμφωνα με τον Λόεμπ.

Όπως εξήγησε ο αστροφυσικός, ο μικρός αστεροειδής 2025 PN7 που είναι σε προσωρινή τροχιά γύρω από τη Γη, μπορεί να είναι τεχνητό αντικείμενο που συνδέεται με το 3Ι/ATLAS, το οποίο ενδέχεται να λειτουργεί ως “μητρικό” σκάφος.

Δηλαδή, το 2025 PN7 μας παρακολουθεί και δίνει τα δεδομένα στον 3Ι/ATLAS.

«Φανταστείτε έναν προηγμένο πολιτισμό να τοποθετεί ένα baby monitor στο ηλιακό μας σύστημα για να μας προσέχει, όπως παρακολουθούμε εμείς τα βρέφη σε μια κούνια».

Κάπως έτσι, αναζωπυρώθηκε η online συζήτηση για την ύπαρξη εξωγήινων.

Ο επιστήμονας διευκρίνισε και ότι ζήτησε όλα τα στοιχεία από τη NASA, ωστόσο δεν έλαβε κάποια απάντηση. Όπως δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για το αν όντως υπάρχει λήψη που αποκρύφτηκε ή όχι.

Μεταξύ άλλων, ο Λόεμπ είπε ότι το 3I/ATLAS, είναι το τρίτο επιβεβαιωμένο διαστρικό αντικείμενο μετά το «Oumuamua και το 2I/Borisov και στοιχεία δείχνουν πως έχει «πιθανότατα από 10.000 έως 1.00.000 φορές μεγαλύτερη μάζα από το Oumuamua». Κάτι, που όπως πρόσθεσε, δεν συνάδει με τα τυπικά μοντέλα κομητών.

Επίσης, ανέφερε φασματοσκοπικά δεδομένα που αναφέρθηκαν από ομάδες παρατήρησης, οι οποίες ανίχνευσαν νικέλιο με λίγο ή καθόλουσίδηρο στις εκπομπές του αντικειμένου.

Ο Λόεμπ υπαινίχθηκε πως μια τέτοια αναλογία νικελίου προς σίδηρο μοιάζει με βιομηχανικά κράματα που χρησιμοποιούνται σε αεροδιαστημικές εφαρμογές. Άλλοι ερευνητές (Karen Meech, Alan Fitzsimmons κ.α.) λένε ότι τα αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν από φυσικές χημικές οδούς.

Σχολίασε και ότι ο κομήτης δεν έχει την “κλασική” ουρά που ακολουθεί, αλλά μια “επιμήκη” λάμψη που δεν αποκλείεται να είναι “βιομηχανικής μορφής σύνθεση”.

Άλλοι αστρολόγοι έχουν απορρίψει αυτήν την άποψη, με τον Λόεμπ να έχει προτείνει να διερευνώνται και όχι να απορρίπτονται “πιθανές τεχνολογικές υπογραφές” στο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, και η NASA και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος συνεχίζουν να περιγράφουν τον 3I/ATLAS ως έναν φυσικό διαστρικό κομήτη, καθώς δεν υπάρχουν επαληθευμένα στοιχεία τεχνητής προέλευσης.

