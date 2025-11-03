«Ακούμε τους Πρωταγωνιστές»: Ο Μιχάλης Κουνούνης σε μια ειλικρινή συζήτηση με τον Νίκο Γρηγορίου

Συνεχίζεται η πρωτοποριακή διαδικτυακή εκπομπή του υποψήφιου βουλευτή Λεμεσού με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, Μιχάλη Κουνούνη, με το δεύτερο επεισόδιο του vodcast «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές». Πρόκειται για μια σειρά συνεντεύξεων που ξεχωρίζει για τη φυσικότητα και την απλότητά της, φιλοδοξώντας να αναδείξει τους ανθρώπους της Λεμεσού, πίσω από τους τίτλους και τις ιστορίες που εμπνέουν μέσα από τη δράση τους.

Με φρέσκια ματιά και ειλικρινές ενδιαφέρον, ο Μιχάλης Κουνούνης αποφεύγει τον επιφανειακό σχολιασμό και δημιουργεί ένα χώρο ουσιαστικής συζήτησης με πρόσωπα της Λεμεσού και της Κύπρου που ξεχωρίζουν για το έργο και τη στάση ζωής τους.

Ο Νίκος Γρηγορίου μιλά για τον αθλητισμό και την περηφάνια της Κύπρου

Καλεσμένος στο δεύτερο επεισόδιο είναι ο γνωστός προπονητής Νίκος Γρηγορίου, ο οποίος μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον κυπριακό αθλητισμό και για τους αθλητές που κάνουν περήφανη τη χώρα μας αλλά και τη πόλη τους, την Λεμεσό.

«Είμαι πραγματικά περήφανος όταν βλέπω αθλητές όπως ο Μάριος Γεωργίου και η Σοφία Ασβεστά να κρατούν ψηλά την κυπριακή σημαία», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της στήριξης των νέων που παλεύουν με επιμονή και πάθος για τη διάκριση.

Η συζήτηση αγγίζει επίσης, θέματα που ξεπερνούν τα αθλητικά δεδομένα, και αναδεικνύει την αξία της προσπάθειας, τη διαμόρφωση πρότυπων για τη νέα γενιά και τη σημασία της συλλογικής υπερηφάνειας.

Δείτε πιο κάτω το επεισόδιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο YouTube