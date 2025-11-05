Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Ουάσινγκτον «ξεσκονίζει» το πυρηνικό της οπλοστάσιο: Δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Minuteman III από τις ΗΠΑ

Ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή

Σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) προχώρησαν την Τετάρτη (5/11) οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με την αγωνία για τον ρωσο-αμερικανικό ανταγωνισμό στην «κούρσα» των πυρηνικών να κρατά τον κόσμο υπ' ατμών.

Ο πύραυλος Minuteman III εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων, κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.

 

Ο Minuteman III, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται «κλειδί» για το στρατηγικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έχει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 24.000 χλμ/ώρα.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη Μόσχα σχετικά με την πυραυλική δοκιμή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

cnn.gr

 

