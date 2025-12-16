Eurovision 2026: Η πρώτη ματιά στη σκηνή της Βιέννης μέσα από φωτογραφίες AI

Φωτογραφίες και πλάνα σχεδιασμένα με AI, δημοσίευσε η διοργάνωση της Eurovision, από τη σκηνή που θα φιλοξενήσει τους καλλιτέχνες των 35 χωρών που θα τραγουδήσουν τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη, μετά τις αποχωρήσεις που ανακοινώθηκαν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, συγκεκριμένα, ανέβηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision στο Facebook φωτογραφίες προσομοίωσης, που με τη βοήθεια του ΑΙ, δείχνουν πώς θα πλαισιωθούν οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων, πώς έχει σχεδιαστεί το "πράσινο δωμάτιο" αλλά και η αρένα όπου θα βρίσκονται οι θεατές.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο

Στην λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Είναι η πρώτη σας ματιά στο σχέδιο σκηνής της Βιέννης 2026. Διατηρώντας το γνώριμο ενώ ανοίγεται κάτι καινούριο».

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε επίσης αναφέρεται: «Υπάρχει ένα φαντασμαγορικό σόου που σας περιμένει στη Βιέννη. Εδώ είναι η πρώτη σας ματιά στο σχεδιασμό του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision».

Οι 35 χώρες που θα συμμετέχουν φέτος στην Eurovision αναλυτικά είναι οι: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Α’ ημιτελικός της 70ης επετειακής διοργάνωσης θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.

protothema.gr