«Ακούμε τους Πρωταγωνιστές»: Ο Κώστας Συμεωνίδης μιλά στον Μιχάλη Κουνούνη για τα ταξίδια ζωής πάνω σε μια σανίδα

Ο Μιχάλης Κουνούνης συνεχίζει τη σειρά συνεντεύξεων «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές», δίνοντας φωνή σε ανθρώπους της ζωής και της προσφοράς, που μέσα από τη διαδρομή τους εμπνέουν, συγκινούν και ανοίγουν ουσιαστικούς προβληματισμούς για την κοινωνία μας.

Στο έκτο επεισόδιο της σειράς, φιλοξενεί τον Κώστα Συμεωνίδη, αθλητή και προπονητή κωπηλασίας σανίδας (SUP), έναν άνθρωπο που μετέτρεψε τη θάλασσα σε τρόπο ζωής, στόχο και πράξη κοινωνικής προσφοράς.

Σε μια συζήτηση γεμάτη κύμα, αντοχή, πρωταθλητισμό και ανθρωπιά, ο Κώστας Συμεωνίδης μιλά για τη διαδρομή του στον αθλητισμό, έχοντας οδηγήσει αθλητές σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και για τη βαθιά του ανάγκη να επιστρέφει στην κοινωνία όσα του χάρισε ο αθλητισμός.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις φιλανθρωπικές του δράσεις και στις απαιτητικές αποστολές με SUP, μέσα από τις οποίες κάλυψε μεγάλες αποστάσεις — από την Πάφο, το Καστελλόριζο, την Κρήτη έως τη Μύκονο — με έναν ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη.

Το επεισόδιο φωτίζει όχι μόνο τα αθλητικά επιτεύγματα, αλλά και τις αξίες της προσφοράς, της επιμονής και της κοινωνικής ευθύνης, θέτοντας ταυτόχρονα το ερώτημα για τις επόμενες προκλήσεις και τους νέους στόχους που βρίσκονται μπροστά του.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο στο YouTube: