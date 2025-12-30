Κύπριος ο μεγάλος νικητής του «The Voice Greece» - Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο μεγάλος τελικός του «The Voice of Greece», με τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής της 11ης σεζόν του μουσικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, μέλος της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου, κατάφερε να ξεχωρίσει από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι και τον τελικό, κερδίζοντας τόσο τους coaches όσο και το τηλεοπτικό κοινό με τη φωνή, την ερμηνεία και τη σκηνική του παρουσία.

Ποιοι πέρασαν στην 4άδα

Ο Βάγγος Δανέζης ήταν αυτός που εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για την 4άδα. Ακολούθησαν η Μαρία Βαρδάκη, ο Χριστόδουλος Μυλωνάς και Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος. Έτσι η επόμενη φάση στου τελικού ήταν υπόθεση Παπαρίζου – Μαζωνάκη. Αφού δύο παίκτες από κάθε team πέρασαν στην τελική 4άδα και συνέχισαν με ένα act ακόμη. Ενώ οι γραμμές άνοιξαν ξανά μέχρι το κοινό να ψηφίσει τους τελευταίους δύο φιναλίστ.

#TeamMazwnakis: Χριστόδουλος Μυλωνάς, Βάγγος Δανέζης

#TeamHelena: Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Μαρία Βαρδάκη

Ποιοι συνέχισαν στην τελική φάση του The Voice

Οι δύο φιναλίστ του talent show του ΣΚΑΪ ήταν ο Χριστόδουλος Μυλωνάς και ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος. Έτσι ο νικητής κρίθηκε ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους της Έλενας Παπαρίζου και του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι γραμμές άνοιξαν για τελευταία φορά για φέτος. Ενώ το κοινό αποφάσισε τελικά πως ο μεγάλος νικητής είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από το #TeamHelena.

