Με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι λύσεις στα χέρια μας. Επ.05

Πώς να δούμε μπροστά με διαφορετικά μάτια (στα αγγλικά)

Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον Özdi Nami, πρώην διαπραγματευτή της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την παρούσα φάση του Κυπριακού.

Ο κ. Νami επιχειρεί μια αποτίμηση της κατάστασης μετά το παρατεταμένο αδιέξοδο. Πώς αντιλαμβάνεται η Τ/Κ πλευρά το ρόλο του ΟΗΕ, την προσέγγιση της διαδικασίας για να υπάρξει αποτέλεσμα και τη στάση της ΕΕ σήμερα; Συζητούμε για τη σημασία της ΕΕ για την ίδια την Τουρκία, αλλά και για την Τ/Κ κοινότητα. Πόσο μετρά η ευρωπαϊκή προοπτική στις καθημερινές ανησυχίες και προσδοκίες των Τ/Κ;

Ο πρώην διαπραγματευτής αναλύει εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τη σχέση με την Τουρκία.

Μια συζήτηση με την πολιτική εμπειρία ενός Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή που ξέρει την ανατομία της πραγματικότητας με την οπτική γωνία της Κοινότητας του.