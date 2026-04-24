Στρατηγική συνεργασία Cablenet – Cybersift για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Η Cablenet ένας από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με την Cybersift, τη διεθνή εταιρεία κυβερνοασφάλειας με έδρα τη Μάλτα, μέσα από δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις για επιχειρηματικούς πελάτες, σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Μέσω του Ομίλου GO, οι δύο θυγατρικές εταιρείες, ενσωματώνουν τις enterprise-grade λύσεις κυβερνοασφάλειας της Cybersift στο επιχειρησιακό χαρτοφυλάκιο της Cablenet, προσφέροντας πρακτική και προσβάσιμη προστασία για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, μέσω ενός ενιαίου και αξιόπιστου παρόχου.

Καθώς η Κύπρος επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ισχυρή ζήτηση για ασφαλείς και απλές λύσεις που δεν προσθέτουν πολυπλοκότητα στις διαδικασίες προμήθειας, ούτε αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Σε δηλώσεις του, ο Ιωάννης Μαυρίδης, CEO της Cablenet σχολίασε:

«Η κατάλληλη προστασία ήταν για πολύ καιρό εκτός εμβέλειας, κάτι που αλλάζει αυτή η συνεργασία, φέρνοντας κυβερνοασφάλεια επιπέδου enterprise σε ένα αξιόπιστο και εύκολα προσβάσιμο οικοσύστημα. Στόχος μας είναι να κάνουμε την προστασία πρακτική, οικονομικά προσιτή και ευέλικτη στην ανάπτυξη, για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους. Δύο μέρη του ίδιου Ομίλου προχωρούν μαζί με κοινό σκοπό. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το επιχειρείν στην Κύπρο πιο ασφαλές, πιο απλό και πιο ανθρώπινο».

Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο Brian Zarb Adami, CEO της Cybersift, δήλωσε: «Η Κύπρος εισέρχεται σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας και αντιμετωπίζει την ίδια πραγματικότητα που βλέπουμε παγκοσμίως: μεγαλύτερη διασύνδεση, μεγαλύτερη έκθεση και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Γι’ αυτό αυτή η συνεργασία έχει σημασία τώρα. Η κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει να είναι περίπλοκη ή εκτός εμβέλειας.»

Από την πλευρά του o Πάμπος Μωυσέως, Chief Commercial Officer της Cablenet ανέφερε:

«Δεν ζητάμε από τις επιχειρήσεις να γίνουν ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια. Τους ζητάμε να μας εμπιστευτούν σε μια ακόμη βασική τους ανάγκη, με τον ίδιο τρόπο που ήδη μας εμπιστεύονται για τη συνδεσιμότητά τους.»

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

Απρόσκοπτη πρόσβαση στην σειρά προϊόντων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της Cybersift , ενσωματωμένη στα υφιστάμενα επιχειρησιακά συμβόλαια της Cablenet

24/7 παρακολούθηση απειλών, αυτοματοποιημένη ανίχνευση και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

Συνεχόμενη ανίχνευση ευπαθειών (vulnerability scanning) και αξιολόγηση εξωτερικής έκθεσης (external exposure assessment)

Εξειδικευμένη υποστήριξη και ανταπόκριση σε περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων

Ένα ενιαίο σημείο επαφής για συνδεσιμότητα και ασφάλεια κάτω από την ομπρέλα της Cablenet, απλοποιώντας τις διαδικασίες προμήθειας και τη συνεχή υποστήριξη

Η συνεργασία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ολιστικών ψηφιακών λύσεων του Ομίλου GO, συνδυάζοντας συνδεσιμότητα, κυβερνοασφάλεια και υπηρεσίες δεδομένων, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Τι σημαίνει αυτό για την Κυπριακή Αγορά

Η συνεργασία φέρνει την κυβερνοασφάλεια επιπέδου enterprise πιο κοντά στις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την προστασία της φήμης τους, τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους και την ανάπτυξή τους, καθώς η τεχνολογική αναβάθμιση επιταχύνεται σε ολόκληρη την χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με την πορεία της Κύπρου προς μια πιο ανθεκτική και ασφαλή ψηφιακή υποδομή.

Η ενσωμάτωση γίνεται απλοποιημένα μέσα από ένα ενιαίο συμβόλαιο με την Cablenet που εμπεριέχει τις λύσεις της Cybersift, αποτελώντας μέρος του υπάρχοντος πακέτου υπηρεσιών. Οι δυνατότητες της Cybersift κλιμακώνονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλους οργανισμούς, διασφαλίζοντας απλότητα στις διαδικασίες προμήθειας και σταθερή υποστήριξη.

Οι λύσεις της Cybersift προσαρμόζονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλους οργανισμούς, διασφαλίζοντας απλότητα στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών και σταθερή υποστήριξη.