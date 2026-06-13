Ψυχρή εκτέλεση στα Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ στα Εξάρχεια έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα, σύμφωνα με το In.gr.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις Αρχές για ήχους πυροβολισμών στην οδό Καλλιδρομίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 35 ετών νεκρό, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, στα γνωστά σκαλάκια της περιοχής.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το In.gr, το θύμα φέρεται να δέχθηκε δύο έως τρεις σφαίρες στο κεφάλι και το πρόσωπο. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο έχουν εντοπιστεί πέντε κάλυκες.

Μαρτυρίες που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές κάνουν λόγο για έναν δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με το In.gr, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται συνδέει την υπόθεση με δραστηριότητες που αφορούν ναρκωτικά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί οποιαδήποτε άλλη εκδοχή.