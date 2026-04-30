Η ΕΚΟ στηρίζει για 5η συνεχή χρονιά τον κλασικό αθλητισμό

Η ΕΚΟ ανακοινώνει τη συνέχιση της στρατηγικής της συνεργασίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), ως Ονομαστικός Χορηγός του 5ου EKO Cyprus International Athletics Meeting, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2026, στο Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου, στις 11:00, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη δυναμικής χρονιάς για τον θεσμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΟ στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της αριστείας και της επιμονής. Αρχές που ενσαρκώνονται με τον πιο αυθεντικό τρόπο στον αθλητισμό.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται ακόμη πιο αναβαθμισμένη, προσελκύοντας αθλητές διεθνούς εμβέλειας και συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από το κυπριακό και διεθνές φίλαθλο κοινό. Παρόντες στο «Τσίρειο» στάδιο θα είναι για ακόμα μία φορά ο χρυσός Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος Μιλτιάδης Τεντόγλου, και Εμμανουήλ Καραλής, χάλκινος Ολυμπιονίκης και φετινός ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο, στο άλμα επί κοντώ.

Το όνομα της ΕΚΟ θα συνοδεύει για ακόμη μία χρονιά την ταυτότητα της διοργάνωσης, ενώ το λογότυπό της θα είναι ορατό σε όλα τα υλικά προβολής, στους αριθμούς των αθλητών, καθώς και σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές καλύψεις, ενισχύοντας την προβολή της εταιρείας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η επικεφαλής Μάρκετινγκ της ΕΚΟ, κα Μαρίνα Τζιακούρη, δήλωσε:

«Το EKO Cyprus International Athletics Meeting αντικατοπτρίζει τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ο κυπριακός αθλητισμός όταν υπάρχει συνέπεια, συνεργασία και όραμα. Για την ΕΚΟ, η στήριξη τέτοιων διοργανώσεων αποτελεί συνειδητή επιλογή, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη ταλέντων και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας. Παραμένουμε σταθερά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία για την κοινωνία.»

Η ΕΚΟ καλεί το κοινό να στηρίξει τη διοργάνωση και να χειροκροτήσει από κοντά αθλητές και αθλήτριες που εκπροσωπούν τις αξίες της προσπάθειας, του ήθους και της αφοσίωσης.