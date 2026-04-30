Ρήξη στο ΕΛΑΜ Πάφου: Ο Κυριάκος Σάββα απορρίπτει τις κατηγορίες και θέτει ερωτήματα για τη διαγραφή του

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, μετά την απομάκρυνση του Κυριάκου Σάββα από το ψηφοδέλτιο της Πάφου, με τον ίδιο να προχωρεί σε εκτενή ανακοίνωση, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων και θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς την ηγεσία του κόμματος.

Ο κ. Σάββα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε δελτίο τύπου του κόμματος περί «συνεχιζόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων», «πολλαπλών προειδοποιήσεων» και «προσωπικής ατζέντας», υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές αυτές «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Παράλληλα, καλεί την ηγεσία να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες, ζητώντας χρονολογική καταγραφή των προειδοποιήσεων και επεξήγηση των κινήτρων που του αποδίδονται. Στην ανακοίνωσή του, αφήνει αιχμές για τη στάση της ηγεσίας, σημειώνοντας ότι «κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια» και προαναγγέλλοντας αποκαλύψεις για «προσωπικές ατζέντες» που, όπως τονίζει, δεν τον αφορούν.

Σύμφωνα με τον χρονολόγιο των γεγονότων ο κ. Σάββα παραθέτει αναλυτικά τη σειρά των εξελίξεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στην απομάκρυνσή του: Στις 9 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε επίσημα η υποψηφιότητά του από το ΕΛΑΜ. Στις 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας, παρουσία της ηγεσίας και του προέδρου του κόμματος Χρίστου, ο οποίος, όπως αναφέρει, εξήρε τη δράση και προσφορά του από το 2013.

Στις 20 Απριλίου δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο σχετικά με ανάρτηση σε κλειστή ομάδα επικοινωνίας, με αφορμή εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Πάφο, για την οποία, όπως υποστηρίζει, υπήρξε παρατήρηση από την Αρχιεπισκοπή. Στις 24 Απριλίου συμμετείχε κανονικά στην παγκύπρια παρουσίαση των υποψηφίων. Στις 26 Απριλίου έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία. Στις 27 Απριλίου προχώρησε σε ανάρτηση για ζήτημα που αφορά τελετές γάμων, γεγονός που προκάλεσε εσωκομματικές αντιδράσεις και συστάσεις για διαγραφή της. Στις 28 Απριλίου, όπως αναφέρει, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι παύει να είναι υποψήφιος, χωρίς, κατά τον ίδιο, αναφορά σε συλλογική απόφαση. Λίγο αργότερα, αφαιρέθηκε από ομάδα επικοινωνίας υποψηφίων και ενημερώθηκε ότι είχε ληφθεί απόφαση από το Πολιτικό Συμβούλιο για απομάκρυνσή του.

Ο κ. Σάββα εγείρει πέντε βασικά ερωτήματα, προς την ηγεσία εστιάζοντας κυρίως στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, όπως γιατί δεν κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας, που, όπως σημειώνει, είναι αρμόδια για πειθαρχικά ζητήματα.

Ποιο όργανο έλαβε τελικά την απόφαση, το Πολιτικό Συμβούλιο, αρμόδια επιτροπή ή ο ίδιος ο πρόεδρος. Γιατί δεν τηρήθηκαν, όπως υποστηρίζει, οι αρχές διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών του κόμματος. Ποιες συγκεκριμένες αξίες ή αποφάσεις παραβίασε. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι όλες οι τοποθετήσεις του βασίζονταν στις αρχές «Πίστη, Πατρίδα, Οικογένεια», τις οποίες, όπως αναφέρει, προβάλλει το ίδιο το ΕΛΑΜ, ενώ επικαλείται και το καταστατικό του κινήματος, το οποίο περιλαμβάνει την προστασία της Ορθοδοξίας και του θεσμού της οικογένειας.

Καταλήγοντας, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να κινείται με βάση αυτές τις αρχές και προαναγγέλλει νέα παρέμβαση με λεπτομέρειες, απαντώντας σε δηλώσεις του προέδρου σε τηλεοπτική εκπομπή, με στόχο, όπως αναφέρει, την αποκατάσταση της αλήθειας.