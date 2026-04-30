Διεκόπη η κατάθεση της «Σάντη» - Στην παρουσία ψυχολόγου μίλησε στους ανακριτές

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης η κατάθεση της λεγόμενης «Σάντη» ενώπιον των ανακριτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το philenews, η κατάθεση της 45χρονης αναμένεται να ξαναδώσει κατάθεση, καθώς η σημερινή διακόπηκε για προσωπικούς λόγους.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η κατάθεση της γυναίκας δόθηκε στην παρουσία ψυχολόγου και λήφθηκε στο ειδικό τμήμα που αφορά στα ευάλωτα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι η επονομαζόμενη «Σάντη»== κλήθηκε σήμερα για κατάθεση, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν, και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να περιήλθαν στην κατοχή της δεκάδες μηνύματα που αποτέλεσαν τη βάση των ισχυρισμών της.

Η κατάθεση αυτή είναι η τέταρτη μέσα σε διάστημα ενός μήνα, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν υποβληθεί και οι οποίες άγγιζαν γνωστές υποθέσεις των τελευταίων ετών, περιλαμβάνοντας και ισχυρισμούς για εμπλοκή πρώην δικαστή.