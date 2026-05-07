Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Cyprus Coastal Regatta 2026

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη Cyprus Coastal Regatta 2026, η οποία κορυφώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων στη Μαρίνα Λεμεσού το Σάββατο 2 Μαΐου, συγκεντρώνοντας πλήθος συμμετεχόντων, επισκεπτών και φίλων της ιστιοπλοΐας.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, ακολουθώντας μια θαλάσσια διαδρομή με αφετηρία τη Μαρίνα Λεμεσού. Η διαδρομή κάλυψε περίπου 30 ναυτικά μίλια, περνώντας κοντά από το Ακρωτήρι και το Μαρί, πριν καταλήξει ξανά στη Μαρίνα Λεμεσού. Η διοργάνωση αποτελεί καρπό συνεργασίας μεταξύ της Μαρίνας Λεμεσού και της F&S Marinas.

Συνολικά συμμετείχαν 11 εθνικότητες στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων από την Κύπρο, τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Ολλανδία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Εσθονία, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα Λεμεσού, με ομιλίες από τον Γενικό Διευθυντή της Μαρίνας Λεμεσού κ. Νικηφόρο Παμπακά και τον διοργανωτή της Cyprus Coastal Regatta κ. Κλεάνθη Χατζησωτηρίου.

Στον αγώνα συμμετείχαν περίπου 30 σκάφη, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους φίλους της ιστιοπλοΐας. Νικητές αναδείχθηκαν στην κατηγορία Line Honors τα σκάφη Typhoon (1η θέση) Juliet (2η θέση) Delta (3η θέση), στην κατηγορία ORC Class A τα Typhoon (1η θέση), Svetlana (2η θέση), Unica (3η θέση), στην κατηγορία ORC Class B τα First Light (1η θέση), Luna Rossa (2η θέση), Legendary (3η θέση). Ενώ στην κατηγορία Cruising Class A τα Qulini (1η θέση), Celeste (2η θέση), Oxy (3η θέση), στην κατηγορία Cruising Class B τα Blueberry (1η θέση), Fourplay (2η θέση), Raido (3η θέση), και στην κατηγορία Sports Boat Class τα Juliet (1η θέση), Delta (2η θέση), and Charlie (3η θέση).

Η Cyprus Coastal Regatta έχει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής ιστιοπλοΐας, ενώ παράλληλα θέτει τα θεμέλια για μια μελλοντική διεθνή διοργάνωση. Στο αρχικό της στάδιο, η Regatta απευθύνεται κυρίως στους τοπικούς ιστιοπλόους, αλλά μελλοντικά οραματίζεται να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο γεγονός που θα ξεκινάει από το Λατσί και θα καταλήγει στην Επαρχία Αμμοχώστου καλύπτοντας όλη την ελεύθερη ακτογραμμή του νησιού. Η Cyprus Coastal Regatta δεν αποτελεί μόνο ένα κορυφαίο ιστιοπλοϊκό event, αλλά ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαρίνων και την προώθηση της Κύπρου ως κορυφαίου ιστιοπλοϊκού προορισμού.

