Το Miami Herbert Business School φέρνει στην Κύπρο κορυφαίο πρόγραμμα AI για Νομικούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Cap St. Georges Hotel & Resort, Πάφος | 5–7 Ιουνίου 2026

Το Miami Herbert Business School του University of Miami - καταταγμένο #2 παγκοσμίως στην ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα του Business Technology - ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος “AI Strategy for Legal Professionals”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 5–7 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο Cap St. Georges Hotel & Resort στην Πάφο, φέρνοντας στην περιοχή κορυφαία γνώση σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού του νομικού κλάδου. 

Η AI ως Επιχειρησιακή Αναγκαιότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των νομικών υπηρεσιών, από την ανάλυση συμβάσεων έως τη συμμόρφωση και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να μεταβούν από τη θεωρητική κατανόηση στην πρακτική και στρατηγική αξιοποίηση της AI.

Διδακτικό Προσωπικό Διεθνούς Εμβέλειας

  • Paul A. Pavlou
  • Robert Gregory
  • Angelika Dimoka
  • Michele DeStefano
  • Constantinos Phellas

Δήλωση

«Η AI δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά έναν βαθύ στρατηγικό μετασχηματισμό του νομικού επαγγέλματος.»
— Paul A. Pavlou

Στρατηγική Σημασία για την Κύπρο

Η διοργάνωση του προγράμματος ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως κόμβου εκπαίδευσης και καινοτομίας στην περιοχή.

Στοιχεία Προγράμματος

  • Ημερομηνίες: 5-7 Ιουνίου 2026
  • Τοποθεσία: Cap St. Georges, Πάφος
  • Κόστος: 3,000 ευρώ  ανά συμμετέχοντα
  • Αναλυτική Ατζέντα

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με:

Μάρκος Κυριακίδης
Program Director, Executive Education
Miami Herbert Business School

Αποστολή μηνύματος μέσω WhatsApp +1 786 650 5500
Email: mxk2359@miami.edu
Τηλ: +1 786 650 5500 και  +357 99699800

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

