Το Miami Herbert Business School φέρνει στην Κύπρο κορυφαίο πρόγραμμα AI για Νομικούς

Cap St. Georges Hotel & Resort, Πάφος | 5–7 Ιουνίου 2026
Το Miami Herbert Business School του University of Miami - καταταγμένο #2 παγκοσμίως στην ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα του Business Technology - ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος “AI Strategy for Legal Professionals”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 5–7 Ιουνίου 2026.
Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο Cap St. Georges Hotel & Resort στην Πάφο, φέρνοντας στην περιοχή κορυφαία γνώση σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού του νομικού κλάδου.
Η AI ως Επιχειρησιακή Αναγκαιότητα
Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των νομικών υπηρεσιών, από την ανάλυση συμβάσεων έως τη συμμόρφωση και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.
Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να μεταβούν από τη θεωρητική κατανόηση στην πρακτική και στρατηγική αξιοποίηση της AI.
Διδακτικό Προσωπικό Διεθνούς Εμβέλειας
- Paul A. Pavlou
- Robert Gregory
- Angelika Dimoka
- Michele DeStefano
- Constantinos Phellas
Δήλωση
«Η AI δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά έναν βαθύ στρατηγικό μετασχηματισμό του νομικού επαγγέλματος.»
— Paul A. Pavlou
Στρατηγική Σημασία για την Κύπρο
Η διοργάνωση του προγράμματος ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως κόμβου εκπαίδευσης και καινοτομίας στην περιοχή.
Στοιχεία Προγράμματος
- Ημερομηνίες: 5-7 Ιουνίου 2026
- Τοποθεσία: Cap St. Georges, Πάφος
- Κόστος: 3,000 ευρώ ανά συμμετέχοντα
- Αναλυτική Ατζέντα
Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με:
Μάρκος Κυριακίδης
Program Director, Executive Education
Miami Herbert Business School
Αποστολή μηνύματος μέσω WhatsApp +1 786 650 5500
Email: mxk2359@miami.edu
Τηλ: +1 786 650 5500 και +357 99699800