Νέο κατάστημα BEST VALUE στη Λευκωσία για επαγγελματίες HORECA και μεταπώλησης

Με αίσθημα αισιοδοξίας και στρατηγική ματιά προς το μέλλον, η BEST VALUE εγκαινίασε στις 6 Μαΐου το νέο της κατάστημα στη Λευκωσία, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, συνεργατών και επαγγελματιών του κλάδου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO, και ο Γιάννης Βλαχονικολέας, Γενικός Διευθυντής της BEST VALUE. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της νέας επένδυσης για την εταιρεία και την κυπριακή αγορά.

Από τη Λεμεσό στη Λευκωσία: Μια πορεία ανάπτυξης που επιταχύνεται

Έξι χρόνια μετά την είσοδό της στην κυπριακή αγορά, η BEST VALUE κάνει το επόμενο βήμα. Η «BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ», θυγατρική της ελληνικής METRO ΑΕΒΕ, εισήγαγε για πρώτη φορά στην Κύπρο το concept του one stop shop για επαγγελματίες της μεταπώλησης και της HORECA, προσφέροντας έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο τρόπο αγορών. Με το πρώτο κατάστημα στη Λεμεσό το 2020, εγκαινίασε μια νέα φιλοσοφία που συνδυάζει εύκολη πρόσβαση, συμφέρουσες τιμές και υψηλή ποιότητα προϊόντων και με το νέο κατάστημα στη Λευκωσία, επιβεβαιώνει ότι αυτή η πορεία συνεχίζεται με αμείωτη δυναμική.

Ένας χώρος σχεδιασμένος για επαγγελματίες

Σε κομβικό σημείο κοντά στο The Mall of Cyprus, στη διεύθυνση Κάμπου 41, στον Στρόβολο, βρίσκεται η νέα εγκατάσταση της BEST VALUE, με άμεση και εύκολη πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας. Η στρατηγική τοποθεσία εξυπηρετεί όχι μόνο την ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, αλλά και επαγγελματίες από τη Λάρνακα και τις γύρω περιοχές. Εκτείνεται σε συνολικό εμβαδό 4.900 τ.μ. και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του επαγγελματία αγοραστή, διαθέτοντας κρεοπωλείο, μανάβικο, χώρους συντήρησης και κατάψυξης, καθώς και πλήρεις αποθηκευτικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Σχεδιασμένο για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των επαγγελματιών, το κατάστημα προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε συμφέρουσες τιμές, από τοπικά, ελληνικά και διεθνή brands. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ότι ποσότητες χρειάζονται, με ευελιξία στις αγορές τους και άμεση εξυπηρέτηση. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών τόσο HoReCa όσο και Μεταπώλησης όπως, Φρουταρίες, παντοπωλεία, μίνι μάρκετ, εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία και λοιπές επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως αξιόπιστος συνεργάτης για την καθημερινή τους προμήθεια.

Η νέα αυτή επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης της BEST VALUE, η οποία συνεχίζει να επεκτείνεται, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επαγγελματιών και συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη του κλάδου στην Κύπρο.