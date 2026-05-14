Μια νέα εμπειρία πληρωμών με τις κάρτες της Eurobank

Σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο τραπεζικό κόσμο, η Eurobank προχωρά σε ανανέωση των καρτών της, εισάγοντας μια νέα γενιά προϊόντων που συνδυάζουν σύγχρονη αισθητική, βιώσιμες πρακτικές και αναβαθμισμένα οφέλη για τον πελάτη.

Οι νέες κάρτες ξεχωρίζουν για τον κάθετο και μίνιμαλ σχεδιασμό τους, πλήρως προσαρμοσμένο στη λογική της ψηφιακής εποχής. Με καθαρές γραμμές και διακριτικές ενσωματώσεις στοιχείων του brand, δημιουργούν ένα σύγχρονο και συνεπές οπτικό αποτέλεσμα που ενισχύει την ταυτότητα της τράπεζας. Την ίδια στιγμή, ενσωματώνουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έμφαση στη βιωσιμότητα

Οι περισσότερες κάρτες της νέας σειράς κατασκευάζονται από βιοδιασπώμενα υλικά, μειώνοντας σημαντικά τόσο την ενεργειακή κατανάλωση κατά την παραγωγή όσο και τις εκπομπές ρύπων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης της Eurobank και αναδεικνύει τη σταθερή της προσήλωση σε υπεύθυνες πρακτικές.

Λειτουργικότητα και προσβασιμότητα

Ένα καινοτόμο στοιχείο των νέων καρτών είναι η μικρή εγκοπή στο πλάι, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να αναγνωρίζει την κατηγορία της κάρτας μέσω της αφής. Η προσθήκη αυτή βελτιώνει την ευχρηστία και ενισχύει τη συμπερίληψη, καθιστώντας την καθημερινή τραπεζική πιο προσβάσιμη.

Επιλογές για κάθε ανάγκη

Η νέα σειρά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πελατών, από ιδιώτες έως επιχειρήσεις προσφέροντας πολλαπλές επιλογές:

Visa debit & credit, Visa Gold debit & credit, Visa Teens, Visa Youth, Visa Prepaid

Mastercard debit & credit, Mastercard Platinum debit & credit, Mastercard Business debit, credit & lite., Mastercard World Elite

Έτσι, κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει την κάρτα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές του συνήθειες.

Επιβράβευση στην πράξη

Μέσω του προγράμματος €πιστροφή, οι κάτοχοι καρτών κερδίζουν χρήματα από τις αγορές τους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Τα ποσά πιστώνονται απευθείας στον λογαριασμό τους, προσφέροντας άμεσο οικονομικό όφελος. Το δίκτυο περιλαμβάνει πάνω από 850 σημεία στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα.

Ψηφιακός έλεγχος και ασφάλεια

Η διαχείριση των καρτών γίνεται εύκολα μέσω του Online Banking και της εφαρμογής Eurobank Cyprus, δίνοντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο. Μεταξύ άλλων, μπορούν:

να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν προσωρινά την κάρτα

να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κάθε συναλλαγή

να θέτουν όρια χρήσης

να ακυρώνουν άμεσα την κάρτα σε περίπτωση απώλειας

Επιπλέον, με βιομετρική ταυτοποίηση μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας, να βλέπουν ή να επαναφέρουν το PIN, ενώ έχουν και τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης ψηφιακής (virtual) κάρτας για ασφαλείς online αγορές.

Όλες οι κάρτες υποστηρίζουν σύγχρονες λύσεις ανέπαφων πληρωμών όπως Apple Pay, Google Pay και Garmin Pay.

Μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Eurobank επανασχεδιάζει την εμπειρία των πληρωμών, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν συνδυασμό λειτουργικότητας, τεχνολογίας και περιβαλλοντικής συνείδησης, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.