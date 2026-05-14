Ξέσπασε πυρκαγιά στο Τρόοδος εν μέσω ισχυρών ανέμων – Καθαριστική παρέμβαση φοιτητών του Δασικού Κολλεγίου (εικόνες)

Καθοριστική ήταν η ανταπόκριση φοιτητών του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου την Τετάρτη στις 22:02 σε πυρκαγιά εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμ. Δασών, το οποίο εκφράζει την υπερηφάνεια και την εκτίμησή του

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, οι φοιτητές προχώρησαν άμεσα και συντονισμένα στην πρώτη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας χειρονακτικά μέσα και ατομικούς πυροσβεστήρες του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, αναφέρει το Τμ. Δασών.

«Με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και απόλυτη προσήλωση στην προστασία του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας, συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό και την έγκαιρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της προς την ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και το χωριό Πρόδρομος, μέχρι την άφιξη των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνει το τμ. Δασών, η πράξη αυτή αποδεικνύει έμπρακτα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Δασικό Κολέγιο Κύπρου στη διαμόρφωση άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών με ήθος, πειθαρχία και βαθιά περιβαλλοντική συνείδηση. «Οι φοιτητές του Κολεγίου αποτελούν όχι μόνο το μέλλον της δασοπροστασίας, αλλά και ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, ετοιμότητας και υπευθυνότητας σε κρίσιμες στιγμές», αναφέρεται.

Το Τμήμα Δασών δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανο για τους φοιτητές του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, οι οποίοι «με την άμεση ανταπόκριση, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά τους απέδειξαν στην πράξη το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματισμού και αφοσίωσης που χαρακτηρίζει τη νέα γενιά δασικών λειτουργών».

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:20, αφού έκαψε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ένα πυροσβεστικό όχημα, πέντε μέλη του προσωπικού και 17 φοιτητές του Δασικού Κολεγίου Κύπρου. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.

Το Τμήμα Δασών εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για το θάρρος, την άμεση κινητοποίηση και την πολύτιμη συμβολή τους στην προστασία των δασών και των κοινοτήτων μας.