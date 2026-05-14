Κλειστές δύο λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο: Σε κρίσιμη κατάσταση εργάτης λόγω τροχαίου - Τον παρέσυρε διερχόμενο όχημα

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού με έναν τραυματία.

Το τροχαίο έλαβε χώρα παρά την έξοδο της Σωτήρας, παρά τη σήραγγα, άτομο που εργάζονταν στον αυτοκινητόδρομο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Η κατάσταση της υγείας του εργάτη κρίνεται ως σοβαρή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας θα παραμείνουν κλειστές από την έξοδο για Παραμάλι, μέχρι την έξοδο Σωτήρας.

Καλούνται οι οδηγοί να χρησιμοποιούν την έξοδο Επισκοπής προς Λεμεσό, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.