Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Public: Νέα συνδρομητική υπηρεσία «Public+ Delivery» μόνο με €14,99

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Δωρεάν αποστολές σε BOX NOW lockers για ένα ολόκληρο χρόνο

Τα Public παρουσίαζουν το “Public+ Delivery”, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία που αναβαθμίζει την εμπειρία των αγορών, προσφέροντας δωρεάν μεταφορικά σε BOX NOW lockers. Με μόλις 14,99€, τα μέλη του Public+ εξασφαλίζουν δωρεάν αποστολές για παραγγελίες αξίας 15€ και άνω, για έναν ολόκληρο χρόνο, απολαμβάνοντας μια οικονομική, ευέλικτη και αξιόπιστη λύση παράδοσης σε όλη την Κύπρο.

Χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο της BOX NOW με 140+ lockers παγκύπρια, η παραλαβή γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, στο σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα τον χρήστη, χωρίς αναμονή και χωρίς επιπλέον κόστος μεταφορικών. Το Public+ Delivery προσφέρει ευελιξία και έλεγχο, προσαρμόζοντας την παράδοση στους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας.

Το Public+ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων, με στοχευμένες προσφορές και επιπλέον δυνατότητες εξαργύρωσης, όπως έκπτωση σε audiobooks και υπηρεσίες επισκευής μέσω της iRepair. Το πρόγραμμα ανταμείβει κάθε αγορά με Public επιστροφή €, καλύπτοντας περισσότερους από 100.000 κωδικούς προϊόντων, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο public.cy. Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω του public.cy, με δωρεάν εγγραφή στο Public+ και αγορά του “Public + Delivery”. Η συνδρομή έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και ανανεώνεται αυτόματα, με έγκαιρη ενημέρωση πριν από τη λήξη της, ενώ παρέχεται πλήρης δυνατότητα διαχείρισης μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό.

Με το “Public+ Delivery”, τα Public ενισχύουν περαιτέρω τον κόσμο προνομίων του Public+, απλοποιώντας τη διαδικασία παράδοσης και βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία αγορών, ενώ συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις που ενδυναμώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Tags

Public

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα