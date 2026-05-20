Κινητή τηλεφωνία: Τα μερίδια αγοράς 2025, κερδισμένη η Cyta από υποχρεωτική ταυτοποίηση αριθμών προπληρωμένης

Αύξηση στο συνολικό μερίδιο αγοράς της στην κινητή τηλεφωνία πέτυχε το 2025 η Cyta, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του γραφείου επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), την ίδια ώρα που τα μερίδια των άλλων παρόχων παρουσίασαν μείωση πλην της Cablenet που παρουσίασε σταθεροποίηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Cyta κατέχει την πρώτη θέση στα μερίδια αγοράς, τόσο στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας και στους συνδρομητές συμβολαίου Unlimited δεδομένα, φωνή και sms, όσο και στους χρήστες προπληρωμένης τηλεφωνίας.

Το συνολικό μερίδιο αγοράς της Cyta στην κινητή ανήλθε στο 52,1% τέλος Δεκεμβρίου 2025 από 51% τον Ιούνιο του 2025 και 51,1% τέλος Δεκεμβρίου 2024.

Όσον αφορά την Epic, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε στο 26,6% από 27,3% τον Ιούνιο και 27,7% τέλος Δεκεμβρίου του 2024.

To μερίδιο αγοράς της Primetel μειώθηκε στο 10,6% από 11,2% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και 10,8% τέλος του 2024 και της Cablenet διαμορφώθηκε στο 10,6% όσο το προηγούμενο εξάμηνο σε σχέση με 10,4% τέλος του 2024.

Μείωση 23 χιλ. χρηστών προπληρωμένης κινητής λόγω υποχρεωτικής ταυτοποίησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 89.753 χρήστες σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Την ίδια στιγμή, οι χρήστες προπληρωμένης κινητής μειώθηκαν κατά 22.662, κυρίως λόγω της υποχρεωτικής ταυτοποίησης των αριθμών προπληρωμένης. Ως αποτέλεσμα, η αγορά εμφανίζεται πλέον πιο εξορθολογισμένη και πιο ώριμη.

Παράλληλα, το ποσοστό των συνδρομών συμβολαίου αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η αναλογία χρηστών κινητής τηλεφωνίας προς τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας διαμορφώθηκε στο 162,7%, ένδειξη της πλήρους ωρίμανσης της αγοράς και της συχνής διατήρησης πολλαπλών συνδέσεων ανά χρήστη, επισημαίνει το γραφείο επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Τα συμβόλαια που προσφέρουν απεριόριστα δεδομένα, φωνή και SMS εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο μοντέλο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, αντιστοιχώντας στο 60,99% των συνολικών συνδρομών συμβολαίου. Αν και το ποσοστό αυτό παρουσίασε για πρώτη φορά οριακή μείωση κατά 0,19% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και σε απολύτους αριθμούς παρατηρείται αύξηση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση των χρηστών σε ολοκληρωμένα πακέτα υψηλής χρήσης.

Σε επίπεδο μεριδίων αγοράς, η Cyta διατηρεί την πρώτη θέση στις συνδρομές συμβολαίου, η Cablenet παραμένει σχετικά σταθερή, ενώ οι Epic και Primetel παρουσιάζουν μείωση. Στο κομμάτι υψηλής αξίας της αγοράς, δηλαδή στα συμβόλαια με απεριόριστα δεδομένα, μικρή ενίσχυση παρουσιάζει η Epic σε σχέση με το 2024.

Στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, το μερίδιο αγοράς της Cyta αυξήθηκε το 2025 στο 53% από 52,5% τον Ιούνιο του 2025 και 52,6% τον Δεκέμβριο του 2024.

Το μερίδιο αγοράς της Epic στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας μειώθηκε στο 27,4% από 28% τον Ιούνιο του 2025 και 28,2% τον Δεκέμβριο του 2024.

Όσον αφορά την Cablenet, στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας ανέβασε το ποσοστό της στο 11,1% από 11% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και 10,6% τον Δεκέμβριο του 2024 και της Primetel παρέμεινε στο 8,5% όσο ήταν και το πρώτο εξάμηνο του 2025 συγκριτικά με 8,6% πέρσι.

Στους συνδρομητές συμβολαίου unlimited δεδομένα, φωνή και sms, το μερίδιο της Cyta είναι 42,8%, της Epic 32,9%, της Cablenet 13,6% και της Primetel 10,6%.

Όσον αφορά τους χρήστες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, το μερίδιο της Cyta αυξήθηκε στο 49,6% από 46,9% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και 47,3% τον Δεκέμβριο του 2024.

Το μερίδιο της Epic μειώθηκε στο 24% από 25,3% το προηγούμενο εξάμηνο και 26,4% τέλος του 2024.

Το μερίδιο της Primetel μειώθηκε στο 17,3% από 18,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και 16,5% πέρσι και της Cablenet στο 9,1% από 9,5% το προηγούμενο εξάμηνο και 9,8% πέρσι.

Η κινητή ευρυζωνική πρόσβαση συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Ο συνολικός όγκος δεδομένων κινητής ευρυζωνικής αυξήθηκε κατά 24% το 2025 σε σχέση με το 2024, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε ο υψηλότερος όγκος δεδομένων μέχρι σήμερα, στις 85.847 TB.

Σύμφωνα με το γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη χρήση συμβολαίων με απεριόριστα δεδομένα, τα οποία μεταβάλλουν αισθητά την κατανάλωση δεδομένων και ενισχύουν τον ρόλο της κινητής πρόσβασης στην καθημερινή χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από οπουδήποτε βρίσκεται ο χρήστης.