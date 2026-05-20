Εξωφρενική πρόταση υποψηφίου του ΕΛΑΜ για παρακολούθηση κομμάτων από το κράτος – «Έβγαλαν τις μάσκες» λέει το Βολτ

Σφοδρή επίθεση κατά του ΕΛΑΜ και του υποψήφιου βουλευτή Λευκωσίας του κόμματος, Φοίβου Κυπριανού, εξαπέλυσε το Volt, με αφορμή ανάρτησή του στην οποία, εισηγείται τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την παρακολούθηση κομμάτων και οργανώσεων, όπως το ΑΚΕΛ, το Volt και ο Φειδίας Παναγιώτου, με δυνατότητα εισήγησης ακόμη και για απαγόρευσή τους.

Σε ανακοίνωσή του, το Volt κάνει λόγο για αποκαλυπτική τοποθέτηση, σημειώνοντας πως «δεν πρόλαβαν να αυξήσουν καν την εκλογική τους δύναμη και έβγαλαν τις μάσκες».

Το κίνημα κατηγορεί το ΕΛΑΜ ότι εκφράζει «φόβο, αυταρχισμό και φίμωση», υποστηρίζοντας πως οι θέσεις του συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία. «Ήρθαν οι υμνητές του Χίτλερ και της Χούντας να μας πουν ότι θα προστατεύσουν τη δημοκρατία βγάζοντάς μας εκτός νόμου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Volt

Δεν πρόλαβαν να αυξήσουν καν την εκλογική τους δύναμη και έβγαλαν τις μάσκες. Σε ανάρτηση του ο υποψήφιος Λευκωσίας του ΕΛΑΜ, Φοίβος Κυπριανού, προτείνει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για παρακολούθηση συγκεκριμένων κομμάτων και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου και του Volt, με δυνατότητα εισήγησης ακόμη και για απαγόρευσή τους.

Ήρθαν οι υμνητές του Χίτλερ και της Χούντας να μας πουν ότι θα προστατεύσουν τη δημοκρατία βγάζοντάς μας εκτός νόμου. Να μας απειλούν οι φυγόστρατοι, να παραποιούν την έννοια της «πατρίδας», να μας λεν οι χρυσαυγίτες τι είναι «δημοκρατία».Αυτοί που δεν πίστεψαν ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτοί που τη βλέπουν σαν εμπόδιο. Σαν κάτι που πρέπει να ελέγξουν, να περιορίσουν, να πνίξουν.Και έχουν το θράσος να το λένε δημόσια.Το ΕΛΑΜ εκφράζει ακριβώς αυτή τη λογική: φόβο, αυταρχισμό, φίμωση.Επιλέγουν το μαύρο, το σκοτάδι.Όσο για τις πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν μαζί τους στη νέα Βουλή, ας μας απαντήσουν αν συνεχίζουν να έχουν την ίδια άποψη μετά από αυτή του την τοποθέτηση κι αν αυτό αποτελεί δημοκρατική επιλογή;

Γιατί η θέση του VOLT είναι ότι η στάση του ΕΛΑΜ δίνει νομιμοποίηση σε μια σοβαρή απειλή στην δημοκρατία μας.Νομίζουν ότι θα φοβηθούμε. Ότι θα κάνουμε πίσω. Ότι θα το σιωπήσουμε.Δεν θα τους περάσει. Δεν απειλούμαστε. Θα σταθούμε όρθιοι, στο φως. Κάθε μέρα. Παντού.Και αυτή την Κυριακή, οι πολίτες θα απαντήσουν.Θα στείλουν το Volt δυνατό στη Βουλή. Γιατί η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, υπερασπίζεται!Αιδώς Αργείοι.

Αυτούσια η ανάρτηση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ:

Σε περίπτωση εκλογής μου, προτεινόμενο νομοσχέδιο αριθμός 2.

«Ο περί Προστασίας του Συντάγματος και της Εθνικής Κυριαρχίας Νόμος του 2026»

(στα πρότυπα του γερμανικού BfV)

ΣΚΟΠΟΣ:

Να θωρακίσουμε επιτέλους την Κυπριακή Δημοκρατία από πολιτικές δυνάμεις που την υπονομεύουν από μέσα.

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Συντάγματος με πραγματικές εξουσίες.

Άρθρο 2

Η Αρχή θα θέτει άμεσα υπό παρακολούθηση κόμματα και οργανώσεις που αποτελούν σαφή απειλή, όπως:

το ΑΚΕΛ

το Βολτ

ο Φειδίας και οι δυνάμεις του

όταν προωθούν άρνηση ή υποβάθμιση της τουρκικής εισβολής, εκθείαση τρομοκρατικων ομάδων, συνεργασία με κατοχικές δυνάμεις, ξένες ατζέντες ή ιδεολογίες που απειλούν την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης απειλής, η Αρχή θα προτείνει μέτρα μέχρι και πλήρη απαγόρευση με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

BfV είναι η αρχή προστασίας του Συντάγματος στην Γερμανία.