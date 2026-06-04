Η easyCourier διαμορφώνει το μέλλον των διανομών σε Κύπρο και Ευρώπη

Η easyGroup, δημιουργός και ιδιοκτήτρια της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands see www.easy.com and www.easyHistory.info ) επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Κύπρο, με την easyCourier να σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία στις υπηρεσίες διανομών και παράδοσης στη χώρα μας. Με έμφαση στην τεχνολογία, την ευελιξία και την εμπειρία εξυπηρέτησης, η easyCourier επενδύει σε πιο έξυπνες, γρήγορες και φιλικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον τομέα των logistics στη χώρα μας και αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής επένδυσης της Vassos Eliades Ltd στη Svelta Courier, η οποία μετονομάζεται πλέον σε easyCourier και εντάσσεται στη easy family of brands.

Η νέα εποχή στις διανομές

Η λειτουργία της easyCourier στην Κύπρο, αντικατοπτρίζει μια στρατηγική εξέλιξη που συνδυάζει την τεχνολογική βάση και την επιχειρησιακή εμπειρία που ανέπτυξε η Svelta Courier με τη διεθνή δυναμική και αναγνωρισιμότητα της easyGroup.

Η επίσημη παρουσίαση της easyCourier ( www.easycourier.com.cy ) πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, Δημιουργού και Ιδιοκτήτη της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info), ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, συναντήθηκε με τους διανομείς και το προσωπικό και καλωσόρισε επίσημα την easyCourier στη μεγάλη οικογένεια της easy.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας της easyCourier ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες διανομών και παράδοσης στην Κύπρο. Ο στόχος μας, είναι απλός και ταυτόχρονα φιλόδοξος, να κάνουμε τις παραδόσεις πιο γρήγορες, πιο αξιόπιστες και πραγματικά εύκολες για τον πελάτη, ανέφερε ο Σερ Στέλιος. Με την easyCourier, μεταφέρουμε τη φιλοσοφία και τις αξίες της easy family of brands, που χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και συνέπεια, σε έναν τομέα που αποτελεί μέρος της καθημερινότητας εκατοντάδων ανθρώπων και επιχειρήσεων σημείωσε ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου.

Ο κ. Κρίστης Πλαστήρας CEO της easyCourier, υπογράμμισε ότι η μετεξέλιξη της Svelta Courier σε easyCourier, αντιπροσωπεύει ένα καθοριστικό ορόσημο για την εταιρεία και την αφετηρία μιας νέας αναπτυξιακής πορείας στην Κύπρο και την Ευρώπη. Με τη δυναμική και την υποστήριξη της easyGroup, αποκτούμε τη δυνατότητα να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και πιο στρατηγικά, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Παράλληλα ενισχύουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών στην Κύπρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλαστήρας.

Ο κ. Βάσσος Κ. Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Vassos Eliades Ltd, τόνισε ότι η συνεργασία με την easyGroup αποτελεί μια στρατηγική κίνηση με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ο μετασχηματισμός της Svelta Courier σε easyCourier αντικατοπτρίζει το όραμα μας να επενδύουμε σε υπηρεσίες με προοπτική ανάπτυξης, καινοτομία και πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μια κυπριακή εταιρεία εντάσσεται στην easy family of brands , δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για τον κλάδο των διανομών και των logistics στην Κύπρο, επισήμανε ο κ. Ηλιάδης.

Νέα ταυτότητα και ενισχυμένες δυνατότητες

Η ένταξη της Svelta Courier στην easyGroup και η μετονομασία της σε easyCourier ανοίγει νέους ορίζοντες, προσφέροντας πρόσβαση στη δυναμική και την αναγνωρισιμότητα ενός διεθνούς brand με ισχυρή παρουσία σε πολλούς τομείς υπηρεσιών και εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως.

Παράλληλα, η easyCourier αποκτά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να επενδύει σε τεχνολογία αιχμής, να βελτιστοποιεί διαδικασίες, να αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης και να ενισχύει την παροχή σύγχρονων και έξυπνων υπηρεσιών.

Η μετάβαση πραγματοποιείται με πλήρη ομαλότητα για πελάτες και συνεργάτες, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στις υφιστάμενες συμφωνίες ή στο επίπεδο εξυπηρέτησης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και τη σταθερότητα των υπηρεσιών.

Με νέα ταυτότητα, ενισχυμένες δυνατότητες και ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό, η easyCourier φιλοδοξεί να διαμορφώσει τη νέα γενιά υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην Κύπρο και στην Ευρώπη, συνδυάζοντας την τοπική τεχνογνωσία και ευελιξία με τη διεθνή δυναμική της easyGroup.

easyCourier: https://www.easycourier.com.cy/

Facebook & Instagram