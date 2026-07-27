H Bασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας η πρώτη Βασίλισσα που παρευρέθηκε σε παρέλαση Pride

Η Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας είναι η πρώτη εν ενεργεία Βασίλισσα στην ιστορία που παρευρέθηκε σε παρέλαση Pride.

Η Βασίλισσα, γεννημένη στην Αργεντινή, σύζυγος του Βασιλιά Γουλιέλμου-Αλεξάντερ, άνοιξε χθες το WorldPride 2026 στο Vondelpark του Άμστερνταμ.

«Να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, να αγαπάς όποιον θέλεις, δεν είναι αυτό φυσιολογικό;» είπε η Βασίλισσα από την εξέδρα του Pride, προσκαλώντας το πλήθος να αγκαλιάσει και να στηρίξει τις εκδηλώσεις.

«Η έναρξη του WorldPride 2026 σηματοδοτεί τον διεθνή ρόλο του Άμστερνταμ ως πόλης ελευθερίας, ποικιλομορφίας και συμπερίληψης. Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από τον εορτασμό του πρώτου γάμου ομοφυλόφιλων στον κόσμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα», αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε το Παλάτι.

Η Ολλανδία ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη στον κόσμο που νομιμοποίησε τον γάμο ομοφυλόφιλων το 2001, δημιουργώντας προηγούμενο για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν προηγούμενα για Βασιλική συμμετοχή στην πορεία Υπερηφάνειας, εκτός από αυτό της Πριγκίπισσας Βικτώριας της Σουηδίας, με την ομιλία της στην διαδικτυακή παρέλαση του 2020, λόγω της πανδημίας. Το 2025 η Πριγκίπισσα Märtha Louise της Νορβηγίας συμμετείχε στο Oslo Pride.