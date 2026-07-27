Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Νετανιάχου για τα F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μου λέει τι θα πουλάμε»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με το FOX NEW, δηλώνοντας ότι "κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό".

«Πείτε τους, κοιτάξτε, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, καθ’ οδόν προς το Μίσιγκαν.

«Πιστεύω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά, έκανε καλή δουλειά στη Συρία. Είναι φίλος μου. Και κανείς δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε. Η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», πρόσθεσε.

Ο Iσραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύος στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ.

Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.

Ο Τραμπ έχει, ωστόσο, αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοικτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης, δηλώνοντας, κατά τη συνάντησή του στις 7 Ιουλίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εξετάσουν ασφαλώς» το ενδεχόμενο πώλησης.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα εξακολουθούσε να προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς και πιθανότατα σε αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Ο Τραμπ υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη βαθιά αντιπαλότητα μεταξύ της κυβέρνησης Ερντογάν και του Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ισραήλ. Το γνωρίζετε αυτό, σωστά;» ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το FOX NEWS.

«Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετική. Είναι, παρεμπιπτόντως, μια πολύ ισχυρή χώρα. Διαθέτει έναν τεράστιο στρατό, έναν πολύ μεγάλο και πολύ ισχυρό στρατό, και έχει πολύ αξιόλογο εξοπλισμό» πρόσθεσε.

Παρά την απόρριψη της θέσης του Νετανιάχου για την Τουρκία, ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τις επιδόσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού κατά τη σύγκρουση με το Ιράν.

«Αλλά ο Μπίμπι υπήρξε εξαιρετικός», ανέφερε ο Τραμπ. «Ήταν Πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Και αν κοιτάξετε το Ιράν σήμερα, βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Θα δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ