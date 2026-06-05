5 χρόνια Κωτσόβολος στην Κύπρο: Τεχνολογία, καινοτομία και ουσιαστική

Πέντε χρόνια συμπληρώνει φέτος η Κωτσόβολος στην Κύπρο, γιορτάζοντας μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης, καινοτομίας και προσφοράς προς τους Κύπριους καταναλωτές και την κοινωνία.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, η Κωτσόβολος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τεχνολογία και οικιακές συσκευές στη χώρα, εξυπηρετώντας εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, μέσα από τα τρία σύγχρονα καταστήματά της σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος kotsovolos.cy, που προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα και λύσεις σε καταναλωτές σε όλη την Κύπρο.

Πέντε χρόνια καινοτομίας και αναβαθμισμένης εμπειρίας αγορών

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κωτσόβολος συνέβαλε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της αγοραστικής εμπειρίας, εισάγοντας υπηρεσίες και λύσεις που έφεραν την τεχνολογία πιο κοντά στον καταναλωτή. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η συνεργασία με τις πλατφόρμες Wolt, Jinius και Foody για άμεση παράδοση προϊόντων, η δυνατότητα αγοράς με πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική κάρτα, οι υπηρεσίες Click & Collect και οι ευέλικτοι τρόποι παραλαβής, καθώς και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, επισκευών, εγκαταστάσεων και εξειδικευμένης συμβουλευτικής.

Παράλληλα, η εταιρεία επένδυσε στην παγκύπρια εξυπηρέτηση, διασφαλίζοντας γρήγορη παράδοση προϊόντων σε κάθε περιοχή της χώρας και προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει φυσικά και ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης.

Τεχνολογία για όλους: δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία, όμως, αποκτά πραγματική αξία όταν είναι προσβάσιμη σε όλους. Για τον λόγο αυτό, η Κωτσόβολος έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, υλοποιώντας δράσεις που ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συμπερίληψη.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις δράσεις αυτές κατέχει το πρόγραμμα «Quiet Hour», το οποίο δημιουργεί ένα πιο ήρεμο και φιλικό περιβάλλον αγορών για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και για όσους είναι ευαίσθητοι σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Σε συνεργασία με τη TheHappyAct, η Κωτσόβολος μειώνει τα ηχητικά, οπτικά και οσφρητικά ερεθίσματα, ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πιο αισθητηριακά προσβάσιμη εμπειρία για νευροδιαφορετικά άτομα στα καταστήματά της. Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα «Δεύτερο Σπίτι», η Κωτσόβολος στηρίζει ευάλωτες οικογένειες και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους. Χωρίς κανένα κόστος και με δική της ευθύνη, η Κωτσόβολος παραλαμβάνει, ελέγχει και παραδίδει τις συσκευές που δεν χρειάζονται πλέον οι καταναλωτές σε ευάλωτες οικογένειες που τις χρειάζονται, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.

Την ίδια στιγμή, μέσω της πρωτοβουλίας «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια», η εταιρεία εργάζεται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στην τεχνολογία, ενώ διατηρεί διαχρονική συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο SupportCY της Τράπεζας Κύπρου και στηρίζει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο.

Επετειακές προσφορές για τα 5 χρόνια Κωτσόβολος

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 5 χρόνων παρουσίας της στην κυπριακή αγορά, η Κωτσόβολος ευχαριστεί τους καταναλωτές για την εμπιστοσύνη τους με μοναδικές επετειακές προσφορές από τις 3 Ιουνίου έως τις 7 Ιουνίου:

Αγοράζοντας 2 προϊόντα, το 2ο προϊόν με 40% όφελος

Έως 12 δόσεις και ΔΩΡΟ οι τόκοι

Δωρεάν παράδοση παγκύπρια

Δωρεάν εγκατάσταση σε κλιματιστικά

Χ4 βαθμοί ανταμοιβής σε αγορές με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα εδώ

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πορείας της στην Κύπρο, η Κωτσόβολος συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στην εξυπηρέτηση και στην κοινωνική προσφορά, με στόχο να φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά σε όλους και να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη κάθε μέρα.

Γιατί εδώ και 5 χρόνια, η τεχνολογία στην Κύπρο έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς.