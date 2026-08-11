Οριακή πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο την Τρίτη

Οριακή πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 319,70 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,02%.

Παρόμοιας τάξης ζημιές 0,02% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 187,85 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €264.526,27.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,33%, κλείνοντας στις 2.159,10 μονάδες, και τα Ξενοδοχεία κατά 4,83%, κλείνοντας στις 1.847,12 μονάδες. Αντιθέτως, ζημιές κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 0,17% και οι Επενδυτικές κατά 0,72%, κλείνοντας στις 251,13 και 2.869,75 μονάδες αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €180.188,36 (τιμή κλεισίματος €10,67 - χωρίς μεταβολή), της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd με €25.513,98 (τιμή κλεισίματος €0,5 - άνοδος 1,21&), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €22.082,33 (τιμή κλεισίματος €1,47 - πτώση 0,68%), της Louis PLC με €72.57,55 (τιμή κλεισίματος €0,12 - άνοδος 2,54%) και της Petrolina με €6.200,00 (τιμή κλεισίματος €1,24 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 97.

Πηγή: ΚΥΠΕ