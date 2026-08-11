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| Οικονομία

Οριακή πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 319,70 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,02%

Οριακή πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 319,70 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,02%.

Παρόμοιας τάξης ζημιές 0,02% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 187,85 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €264.526,27.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,33%, κλείνοντας στις 2.159,10 μονάδες, και τα Ξενοδοχεία κατά 4,83%, κλείνοντας στις 1.847,12 μονάδες. Αντιθέτως, ζημιές κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 0,17% και οι Επενδυτικές κατά 0,72%, κλείνοντας στις 251,13 και 2.869,75 μονάδες αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €180.188,36 (τιμή κλεισίματος €10,67 - χωρίς μεταβολή), της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Ltd με €25.513,98 (τιμή κλεισίματος €0,5 - άνοδος 1,21&), της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €22.082,33 (τιμή κλεισίματος €1,47 - πτώση 0,68%), της Louis PLC με €72.57,55 (τιμή κλεισίματος €0,12 - άνοδος 2,54%) και της Petrolina με €6.200,00 (τιμή κλεισίματος €1,24 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 97.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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