Ημερίδα Cyta: Η σύγχρονη Εταιρική Διακυβέρνηση ως εργαλείο αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας

Η Cyta διοργάνωσε την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών της Γραφείων στη Λευκωσία, Ημερίδα με θέμα «Υπεύθυνη Διακυβέρνηση: Αξίες σε Δράση», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, συνεργατών και στελεχών οργανισμών και φορέων, καθώς και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εταιρική Διακυβέρνηση ως βασικός πυλώνας εμπιστοσύνης, λογοδοσίας και δημιουργίας αξίας, καθώς και η ανάγκη μετάβασης από τις αρχές στην πρακτική εφαρμογή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της διακυβέρνησης στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων οργανισμών.

Εκ μέρους της Cyta, χαιρέτισαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Μαρία Τσιάκκα, ο CEO, κ. Γιώργος Μετζάκης και η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Αλίκη Δράκου. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους, ανέδειξαν τις τρεις διαστάσεις που χρειάζεται να λειτουργούν συντονισμένα για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η διακυβέρνηση: τη θεσμική ευθύνη και εποπτεία του Συμβουλίου, τη σύνδεση με τη στρατηγική και την επιχειρησιακή λειτουργία και την ενσωμάτωσή της στην υπεύθυνη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, η κ. Μαρία Αντωνίου-Χάματσου, Μέλος του Συμβουλίου της Cyta και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρουσίασε το Πλαίσιο Διακυβέρνησης της Cyta και τα βήματα που έχει ήδη κάνει ο Οργανισμός για την ενίσχυση της υπεύθυνης λειτουργίας του.

Κύριος Ομιλητής της Ημερίδας ήταν ο κ. Πέτρος Φλωρίδης, Chartered Director και Πρόεδρος της Νέας Ομάδας Διακυβέρνησης, του οποίου η παρουσίαση είχε ως θέμα «Το Γιν και Γιανγκ της Καλής Διακυβέρνησης».

Η Ημερίδα περιλάμβανε, επίσης, συζήτηση με θέμα «Από τις αρχές της διακυβέρνησης στην εφαρμογή: Ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, τη λογοδοσία και τη δημιουργία αξίας». Στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Πέτρος Φλωρίδης, η κ. Άντρεα Μούντη Σαββίδη, Πρόεδρος του Cyprus Compliance Association, ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, Πρόεδρος του Κυπριακού Ινστιτούτου Διευθυντών και Εταιρικής Διακυβέρνησης και πρώην Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής και η κ. Κασσάνδρα Σεργίδου, Επικεφαλής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Λειτουργός Συμμόρφωσης της Cyta. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Άδωνης Πηγασίου, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του European Institute of Management and Finance (EIMF).

Με τη διοργάνωση της Ημερίδας, η Cyta συμβάλλει στον ευρύτερο διάλογο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της ως καταλύτη αξιοπιστίας, ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.