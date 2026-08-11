Φράγματα: Από 16,1% στο 39% μέσα σε έναν χρόνο – Εξαπλασιάστηκαν οι εισροές νερού

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στα αποθέματα νερού της Κύπρου, με τη συνολική πληρότητα των φραγμάτων να φτάνει το 39%, έναντι μόλις 16,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η συνολική εισροή νερού έχει εξαπλασιαστεί.

Υπερδιπλασιάστηκε η ολική πληρότητα των φραγμάτων της Κύπρου, φτάνοντας το 39% έναντι του 16.1% που σημειώθηκε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Πρόκειται για αύξηση 66,747 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

Σε απόλυτη ποσότητα νερού το φράγμα του Κούρη διαθέτει σήμερα 45,791 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε πληρότητα της τάξης του 39.8%. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται τα φράγματα Ασπρόκρεμμου και Ευρέτου αντίστοιχα. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού σε αυτό ανέρχεται τα 20,461 και 10,501 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ή το 39.1% και 43.8% της πληρότητάς τους αντίστοιχα. Πέρσι η πληρότητα των τριών αυτών φραγμάτων έφτανε μόλις το 14.2%, 15.4% και 17.1% αντίστοιχα. Όσο αφορά το ποσοστό πληρότητας η κατάταξη μοιάζει διαφορετική.

Στο 100% η πληρότητα στο φράγμα Καλοπαναγιώτη

Στο 100% ανέρχεται η πληρότητα στο φράγμα Καλοπαναγιώτη. Ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0.363 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ακολουθούν τα φράγματα Ξυλιάτου και Βυζακιάς με ποσοστό της τάξης του 87% και 83.8% αντίστοιχα. Πρόκειται για φράγματα μικρότερης χωρητικότητας, 1,430 και 1,690 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αντίστοιχα.

Μαυροκόλυμπος από 0% σε 58,9%

Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή που σημειώθηκε στο φράγμα Μαυροκόλυμπου, το οποίο ήταν άδειο την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τώρα ανέρχεται στο 58.9% ή στα 1,283 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Εξαπλασιάστηκε η συνολική εισροή στα φράγματα

Από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι σήμερα η συνολική εισροή στα φράγματα ανέρχεται στα 115,688 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρόκειται για το εξαπλάσιο της ποσότητας που σημειώθηκε από τον Οκτώβρη του 2024 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2025.

Αξιοσημείωτη αύξηση σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο όταν η εισροή στα φράγματα ήταν η υψηλότερη σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες της τελευταίας δεκαετίας.